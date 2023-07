CATHY FULOP CALZAS NEON 1.webp Cathy Fulop en calcitas neón marcó hasta el último centímetro y su lomazo es de otro planeta.

Dueña de un cuerpo tallado, Cathy eligió unas calcitas estampadas con toques de verde neón y marcó hasta su último músculo. La top las combinó con crop top negro mostrando sus abdominales sin tapujos.

"¡Qué constancia tenés!", "Qué cuerpazo", "Cada día más bomba", "Quién pudiera ese cuerpazo", "Sos un ejemplo", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus followers enloquecidos con su figura.

CATHY FULOP CALZAS NEON 3.jfif Cathy Fulop en calcitas neón marcó hasta el último centímetro y su lomazo es de otro planeta.

►TE PUEDE INTERESAR: Ultra mini fajada y corpiñito, Martita Fort redobló y reventó el verano europeo

Cathy Fulop arrasó con su vestido Barbiecore

Cathy Fulop es una de las últimas famosas en sumarse al Barbiecore la tendencia furor del 2023, luciendo un impactante vestido difícil de ignorar. La venezolana siguió los pasos de Romina Malaspina, Alejandra Maglietti, entre otras y arrasó.

Tras su espectacular viaje al Caribe, Cathy Fulop asistió aun casamiento acompañada por su marido Ova Sabatini y eligió un diseño color fucsia que resaltaba su faceta más elegante y glamorosa.

►TE PUEDE INTERESAR: Con escotazo extremo y sin brassier, Juanita Tinelli dinamitó la pasarela de París

cathy fulop barbiecore 1.jpg Con abertura demencial, Cathy Fulop metió vestido Barbiecore y no perdonó.

De lo más fashionista, Cathy Fulop eligió un modelo de escote de un solo hombro de seda natural con drapeado y sorprendió al llevar un atrevido recorte circular en la cadera dejando piel al descubierto.

Como cierre perfecto de su outfit, la mamá de Oriana Sabatini complementó su vestido con deslumbrantes aros de brillantes y sandalias bordadas con strass sumando el estilo shiny a su combo explosivo.

cathy fulop barbiecore 2.jpg Con abertura demencial, Cathy Fulop metió vestido Barbiecore y no perdonó.

►TE PUEDE INTERESAR: Exigiditas y marcadas, las calcitas con las que Julieta Poggio derritió el invierno

Argollas y colaless, la foto de Cathy Fulop en micro-bikini que provocó un huracán

Cathy Fulop sigue paralizando las redes sociales con postales de su paradisíaco viaje a Punta Cana donde aprovechó para hacer un verdadero desfile de trajes de baños y bikinis.

Dueña de una figura escultural, Cathy Fulop disfrutó de las arenas blancas del Caribe y le regaló a sus seguidores una delanto de lo que se llevará este verano 2023-2024.

Ahora, Cathy mostró un nuevo modelo de bikini sorprendiendo con un diseño de lo más atrevido con argollas de carey y tiras entrelazadas.

cathy fulop bikini 1.jpg

Como toda una sirena, Cathy Fulop lo modeló en la playa y la catarata de comentarios y elogios por parte de sus seguidores llegó como un huracán.

Cathy Fulop la Pamela Anderson latina

Cathy siguió viaje con sus amigas y viajó a México desde donde siguió cautivando con su figura.

Cathy Fulop se reencontró con las tops con las que participó en el concurso de belleza Miss Venezuela y se embarcaron en un lujoso crucero por las playas del caribe mexicano.

►TE PUEDE INTERESAR: En hilo dental de látex, María Becerra llevó la tendencia "tanga a la vista" al extremo

Como no podía ser de otra manera, Cathy Fulop aprovechó la ocasión para volver a presumir su lomazo demencial, esta vez posando desde la blanca arena con un traje de baño de lo más sexy.

cathy fulop enteriza 1.avif Enteriza con mega escote gota, Cathy Fulop llegó a las playas de México y redobló.

La diosa eligió un diseño verde seco con un escote gota de lo más llamativo dejando a la vista su sideboob con mega recortes y confirmando que está más fabulosa y espectacular que nunca.

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Qué mujerón!": Marixa Balli volvió a ponerse pantaloncitos ultra marcados y fue furor

Cathy Fulop a lo Pamela Anderson

Cathy subió la postal más infernal desde sus vacaciones en Punta Cana. La venezolana se lookeó como Pamela Anderson y paralizó las redes.

Desde que llegó al Caribe, Cathy Fulop no ha parado de presumir su lomazo con los trajes de baño más explosivos aunque ahora fue por todo con una enteriza colorada infernal.

►TE PUEDE INTERESAR: Jeans fajados y mucho brillo, Marixa Balli llevó el denim a niveles demenciales

cathy fulop pamea anderson 1.jpg Cathy Fulop se puso la enteriza de Pamela Anderson y explotó todo: "¡Baywatch!"

La diosa siguió los pasos de Pamela Anderson en su icónica serie "Baywatch", y protagonizó una sesión de fotos digna de Guardianes de la Bahía.

"Bay Watch", escribió Cathy junto al álbum que inmediatamente se llenó de elogios por parte de sus followers. "La Pamela Anderson latina", "Mejor que Pamela Anderson", "Igualita a Pamela", comentaron fascinados con su producción.

cathy fulop pamea anderson 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: De espaldas y en bikini, Rocío Guirao Díaz mostró su tattoo más picante y dinamitó Miami

Cathy Fulop deslumbra con sus bikinis en Punta Cana

Primero, Cathy Fulop compartió un álbum disfrutando del mar como toda una sirena luciendo una micro-bikini color verde musgo demencial que dejaba a la vista su tonificadísimo abdomen.

cathy fulop bikini 58 punta cana 1.avif

Ahora, Cathy subió la apuesta con un look playero más glamoroso de kimono estampado y bikini negra con argollas y tiras entrecruzadas.

cathy fulop bikini madre 1.jpg

Acompañada por su mamá, la diosa se mostró más feliz que nunca con su reencuentro y acompañó su publicación con un divertido mensaje. "Mi mami y yo jugando a las modelos!!!!Te amo mami, gracias por estos dias maravillosos!", escribió Cathy emocionada.

cathy fulop madre 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Nati Jota subió foto en micro-bikini en pleno otoño y revivió la ola de calor

Cathy Fulop apostó por un mini vestido estampado

Hace algunos días, Cathy paralizó Catamarca con sus looks outdoors urbanos. Ahora fue por todo con un mini-vestido ideal para brillar en las noches otoñales y robarse todas las miradas.

►TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza foto de Nati Jota en bombacha colaless de encaje y estalla Instagram

cathy fulop mini vestido 1.jpg En vestido ultra mini Cathy Fulop prendió fuego la noche porteña.

La mamá de Oriana Sabatini arrasó con un diseño terracorta manga larga cone stampas floreadas y sus fans estallaron en elogios, likes y cientos de emojis aprobando su elección estilísitca.

Como si fuera poco, Cathy redobó y causó sensación al sumarse a la tendencia lencera de mostrar la ropa interior en este caso con un brassier color nude con encaje súper sexy.

CATHY FULOP CORPIÑO 1.avif A Cathy Fulop se le vio todo el brassier y la foto es demencial.

►TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza foto de Cande Tinelli en ropa interior blanca y transparente y arde Instagram

Cathy Fulop arrasó en enteriza

En esta oportunidad, Cathy Fulop volvió a hacer gala de su lomazo llevando un diseño enterizo cavado color terracota sin nada de filtros, retoque ni photoshop en sus imágenes.

cathy fulop enteriza 58 2.jpg "Nada me sujetaba": explosión por las fotos virales de Cathy Fulop en enteriza a sus 58

"No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. Se les quiere", escribió Cathy Fulop junto al álbum que superó los 60 mil likes en horas y recibió cientos de elogios por parte de followers de todo el mundo, incluso de su Venezuela natal.

►TE PUEDE INTERESAR: Explosión por las fotos de Ángela Leiva en body ultra cavado

Cathy Fulop arrasó con sus looks en Catamarca

La venezolana viajó a Catamarca y causó sensación con los looks que eligió para su estadía.

Junto a famosos como Zaira Nara, Facundo Arana y Esteban Lamothe, Cathy Fulop fue invitada a conocer las principales atracciones de la provincia y aprovechó para protagonizar un desfile de estilos ideales para el aire libre.

►TE PUEDE INTERESAR: En calzas fajadísimas, Sol Pérez mostró su rutina de glúteos y las fotos son letales

cathy catamarca 3.jpg En pataloncitos fajados, Cathy Fulop revolucionó Catamarca.

La diosa apostó por conjuntos cómodos y cancheros pero siempre con touch sensual. Para arrancar Cathy eligió unos pantalones súper apretados color beige que combinó con sweater naranja y camisa anudada.

Siguiendo la tendencia del momento, para su segundo outfit llvó un mini chaleco puffer color blanco que combinó con jeans chupín, botas de caña alta y camisa escocesa luciendo como toda una aventurera.

cathy catamarca 2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: "¡Todo cambió y mejoró!": Ximena Capristo hizo el antes y despues en bikini y las fotos son impactantes