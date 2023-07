martita fort bikini versace capri 1.jpg Martita Fort reventó Capri: bikini de Versace, gorrito piluso y lomazo demencial.

Súper sexy y sofisticada, Martita provocó una catarata de reacciones con este outfit y ahora redobló la apuesta con una nueva combinación letal.

Para un paseo en yate, Martita Fort fue por más y eligió una micro bikini negra con corpiñito mini y la combinó con una falda diminuta con estampado rayado adelanto así uno de los prints que arrasarán el próximo verano.

martita forti bikini italia 3.jpg Ultra mini fajada y corpiñito, Martita Fort redobló y reventó el verano europeo.

Martita Fort enloqueció con sus shortcitos shiny

Desde Madrid, Martita Fort compartió con sus seguidores videos y stories de sus paseos, recorridas y paradas gastronómicas y aprovechó para mostrar en detalle el look veraniego que eligió para disfrutar de Madrid.

Anticipando las tendencias que vendrán el verano 2023/2024, Martita se la jugó con unos shorticitos de jean ultra cortos y shiny con lentejuealas y brillo dando un toque glam súper girly.

marttia fort shorts 2.jpg En shortcitos shiny ultra al ras y panza al descubierto, Martita Fort paralizó Madrid.

De lo más sexy, la it girl lo combinó con un crop top blanco diseño mariposa, otro de los modelos que serán un must have de la próxima temporada y el resultado fue un combo perfecto para arrasar durante las altas temperaturas.

Martita Fort arrasó con su look sastrero sin brassier

Martita Fort confirmó su integración a la agencia Multitalent donde trabajan famosas como la China Suárez, Zaira Nara, entre otras.

Centrada en su carrera, Martita protagonizó su primera producción fotográfica con la agencia y fue por todo con una serie de looks mega sensuales posando hasta sin brassier.

martita fort sin brassier 1.avif Se viraliza foto de Martita Fort sin brassier y con full underboob y detona Instagram.

En una de las imágenes que se filtraron, se puede ver a la heredera del clan luciendo un conjunto sastrero de saco XL y pantalón shiny dejando a la vista todo su underboob.

Martita Fort la reina del look shiny

Como toda una influencer y trendsetter, Martita Fort ama compartir con sus seguidores postales de su día a día y por supuesto, fotos de sus looks sin perder de vista ningún detalle.

Ahora, la heredera del imperio chocolatero se sumó al estilo shiny con un traje sastre de lo más glamoroso. La diosa eligió un conjunto negro con strass y paillettes súper deslumbrante.

martita fort look shiny 1.avif Con look shiny Martita Fort llevó las transparencias al extremo.

Como si no fuera suficiente brillo, Martita combinó su traje con una remera negra con atrevidas transparencias y más strass demostrando que no teme a la hora de jugársela por el más es más y mejor.

Martita Fort fanática de los corsets

Este fin de semana, Martita dijo presente en la Bresh y como toda una fashionista eligió la prenda furor de la temporada para lograr su outfit: un corset.

martita fort corset 1.jpg En corset abrochado al extremo, Martita Fort presumió cintura diminuta y escotazo y es viral

La heredera eligió llevar esta tendencia a otro nivel llevándola en un diseño de satén con encaje y abertura en el medio estilo vintage que causó sensación. Marcando su cintura y con escotazo a la vista Martita Fort se robó todas las miradas y las fotos se viralizaron en minutos.

El look de Martita Fort en las noches de Punta

La top aprovechó Semana Santa y viajó para disfrutar de unas mini vacaciones. Acompañada por amigos, Martita Fort compartió postales de sus paseos, recorridas por la playa y hasta selfies del look que eligió para su salida nocturna.

Una vez más, Martita Fort eligió las transparencias, uno de los estilos que ha elegido para sus últimos eventos y se animó a repetir la camisa que llevó en el Lollapalloza.

MARTITA FORT TRANSPARENTE SEMANA SANTA 1.avif

En esta oportunidad, Martita eligió combinar su camisa súper reveladora con un corpiño negro y breteles bordados en strass junto con unos mini shorts logrando, peinado ponytail y make up de ojos delineados logrando un outfit explosivo.

Martita Fort arrasó el Lollapallooza con sus looks

Martita dijo presente en el famoso festival de música al que asistieron famosas como Alejandra Maglietti, Romina Malaspina, Pampita, entre otras.

La joven heredera compartió con sus seguidores todo su paso por el Lollapalooza y como no podía ser de otra manera, mostró detalla a detalle los dos looks que eligió para la ocasión.

martita lola 3.avif

Primero arrancó con el atuendo que llevó el día viernes: un conjunto de short de jeans, camisa negra súper transparente y bordada en paillettes y bikini provocando todo un terremoto en las redes.

Ahora, Martia Fort subió imágenes del look que eligió para el domingo y sorprendió con una combinación de pantalón de tiro súper bajo y pañuelo anudado como crop top dejando a la vista todos los tattoos de su torso.

martita fort lolla tiro bajo 2.jpg

