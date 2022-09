wanda nara separacion.webp Wanda Nara confirmó su separación.

“No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no sólo por mí, también por nuestros hijos. Wanda”, cerró contundente.

Horas antes, Mauro Icardi había publicado historias desmintiendo la separación e incluso asegurando que esperaba tener un hijo varón junto a Wanda Nara.

Wanda Nara comparada con la China Suárez por sus calzas

Wanda Nara sigue arrasando con sus looks en ¿Quién es la Máscara? aunque esta vez los followers le dijeron lo impensado al compararlo con la China Suárez.

Una vez más, Wanda Nara fue por todo con su estilismo y fue la gran estrella del equipo de "investigadores" integrado por Karina La Princesita, Lizzi Tagliani y Roberto Moldavsky.

Wanda Nara eligió un explosivo conjunto de calzas y crop top de Versace.

Para la gala del martes, Wanda Nara eligió un explosivo conjunto de calzas y crop top de Versace. La rubia subió un álbum completo luciendo su atuendo y hasta se puso una tiara como broche de oro.

Sin embargo, los fans no pararon de compararla con la China Suárez quien llevó un outfit similar en una entrega de premios en España. "Le quedan mejor a la China Suárez", "Le copiaste a la China Suárez", "Ya las usó la China Suárez", escribieron picantes.

El look de Wanda Nara que revolucionó Turquía

Como toda una diva, Wanda Nara aprovechó su escala en Roma para cambiarse y sorprender con un look súper chic en su llegada a Turquía.

El look de Wanda Nara que revolucionó Turquía.

Acompañada por sus hijos, Wanda Nara bajó del avión luciendo un conjunto sastre negro de lo más elegante.

Además, la diosa abandonó la trenza que usó para viajar y llevó su pelo suelto con raya al costado, make up natural y collar de cadenas apostando por la simpleza chic.

