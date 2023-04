Florencia Peña se va de Divas Play y hay última foto: "Me despido"

►TE PUEDE INTERESAR: En calzas marcadísimas, María Becerra subió fotito y tiene más de 1 millón de likes

Mostrando su nuevo color de pelo y luciendo unas calzas de cuero negras y musculosa con el logo de Divas Play, Flor se despidió de sus fans y acompañó la imagen con un mensaje.

florencia peña divas play.jpg Florencia Peña se va de Divas Play y hay última foto.

"Quiero anunciar que hoy me despido de @divasplayok. Nada me define; soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí #DivasPlay. Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancar la parada.Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. Y la pasé bomba!!! Les deseo siempre que sean libres de estar donde quieran estar. Se los recomiendo, es liberador", escribió junto al posteo que paralizó Instagram.

Flor Peña estrenó morocho y arrasó

Flor Peña se realizó un impactante cambio de look y ahora redobló la apuesta con unos rfuera de serie. La diosa que desde hace años lleva el pelo rubio, decidió dejar atrás su platinado sumándose al equipo de las morochas.

Fue la misma Florencia quien compartió fotos en su cuenta de instagram mostrando su nueva cabellera e incluso debutó corte con un flequillo de lo más trendy.

florencia peña morocha 1.jpg Florencia Peña se tiñó morocha y la foto es impactante.

Ahora, la actriz compartió nuevas fotos con su nuevo corte y enloqueció a los fans llevando unos shorts de lentejuelas súper cortas.

Florencia Peña no solo presumió su lomazo sino que reveló que formará parte de jurado de Argentina Gots Talent. ¡Avanti Morocha!

florencia peña shorts 3.jpg Florencia Peña estrenó morocho en shortcitos minúsculos y explotó todo.

Florencia Peña abrió su blazer en Divas Play

Florencia sigue demostrando que sus 48 años le sientan bien convirtiéndose una de las figuras más populares y explosivas de Divas Play, donde trabajan otras diosas como Mónica Farro, Adabel Guerrero, entre otras.

Una vez más, Florencia Peña protagonizó una nueva producción para la plataforma y compartió un pequeño adelanto que enloqueció a sus fans.

En esta oportunidad, Florencia Peña posó con un blazer totalmente abierto y dejó a la vista uno de sus conjuntos de ropa interior más atrevido.

florencia peña blazer abierto.jpg

"Me gusta de a tres… las tiras", escribió atrevida haciendo referencia al diseño de su tanga con recortes aunque fue mucho para la imaginación de sus seguidores.

Florencia Peña y una camisa al rojo vivo

En medio de la ola de calor y esperando que llegue la lluvia para bajar la temperatura, Florencia Peña se sacó fotos luciendo una camisa como única prenda.

flor peña camisa gotas.jpg : Florencia Peña se bajó la camisa y rompió los límites de Divas Play.

Posando de espaldas y dejando sus tattos al descubierto, Florencia Peña cautivó a sus fans. "Cuándo lloverá? Quiero ver gotas...", escribió junto al post que se llenó de likes y opiniones de lo más hots.

Florencia Peña y su bikini más sexy en Divas Play

Florencia Peña compartió un par de fotos en micro-bikini y le dijeron de todo.

"Divas Play, sin filtro", escribió la conductora junto a las imágenes que no pasaron desapercibidas.

Florencia Peña Instagram.PNG El posteo de Florencia Peña que generó miles de racciones.

La publicación de Flor recibió miles de "Me Gusta" y una gran cantidad de comentarios.

"Cuando sea grande yo quiero tener ese cuerpo", "Mujeron con o sin filtro", "Te quiero ver linda", "Espectacular, hermosa y sexy", "Divina", "Moniiiii!!!!! Quiero ser tu Pepe Argento", "Lomazo!", fueron algunos de los mensajes que recibió la comediante.

Las fotos de Florencia Peña para Divas Play

Florencia-Peña-microbikini1.jpg Las fotos que eligió Flor para promocionar su sitio en Divas Play.

Las imágenes por la en que su momento le cerraron el Instagram a Florencia Peña

Instagram decidió cerrarle la cuenta a Flor a partir de dos fotos que ella publicó como adelanto de Divas Play. Y es que para ella, sus redes sociales son parte de su trabajo y en Instagram tiene más de 6 millones de seguidores.

En su momento, la conductora aprovechó la emisión de su programa, LPA (La Pu*@ Ama), para reclamar por su cuenta: "Yo soy una celebrity con seis millones de seguidores, con una cuenta verificada y la verdad que no infrinjo ninguna norma. Más allá de que yo me tomo las cosas con humor, para mí Instagram es como mi empresa", expresó.

Luego de varias gestiones y ayuda de "amigos de amigos", como ella misma dijo, logró recuperar su cuenta @flor_de_p donde tiene más de 6 millones de seguidores.