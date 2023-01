►TE PUEDE INTERESAR: Bizarrap lanzará una nueva "session" junto a Shakira

Una cantante venezolana publicó en su cuenta de Twitter que la nueva Session de Bizarrap con Shakira tiene similitudes con su tema "Solo tú", publicado en junio de 2022.

Briella ha compartido en redes su sorpresa con la sesión #53 de Shakira y Bizarrap, cuyo estribillo suena idéntico al de su tema "Solo tú".

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 (Letra/Lyrics) pa tipos como tu

Briella planteó con sutileza en las redes sociales que la colombiana y el productor le habrían plagiado un tema suyo para crear la BZRP Music Sessions #53 estrenada recientemente.

Más allá de que el resto de la canción marca ciertas diferencias, es notorio el parecido entre ambos temas, algo que desató un nuevo debate en las redes, el cual se suma al ya instalado Shakira-Piqué.

Mi canción "Solo tú" (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)

Qué opinan ustedes?



— Briella (@briellamusic) January 12, 2023

“Es demasiado parecida”, opinó y se justificó una vez más: “No son cosas mías solamente. Me escribió un gentío. Y no sé qué hacer”.

La venganza de Skakira

La venganza de Shakira contra Piqué, de la mano de su participación con Bizarrap, sigue alcanzando cifras de récord en YouTube, donde suma ya más de 31 millones de visitas en menos de 24 horas.

También en tiempo récord la sombra del plagio se ha cernido sobre los artistas, cuando las redes reaccionaron al enorme parecido entre la melodía de la sesión 53 y el tema 'Solo tú' de la cantante venezolana Briella.

briella.jpg Plagio. Video: denuncian por plagio la sesión de Shakira y Bizarrap.

Apenas treinta minutos después del lanzamiento de la canción, Briella, desbordada por los mensajes de sus seguidores, se grabó en Instagram para comentar lo inevitable: "Es demasiado parecida". "Estoy en shock, no sé qué hacer" comenzó diciendo. "Es, creo, hasta la misma tonalidad", dijo, incrédula ante el parecido innegable entre los estribillos de ambas canciones.

En sus declaraciones en Instagram, Briella ha reiterado varias veces no saber qué hacer. "Yo amo a Shakira, la idolatro, soy fan de toda la vida", cuenta, y relata como incluso de pequeña llegó a vestirse como la cantante colombiana, "¡hasta es un honor que me plagie", sigue. Como contrapunto, sin embargo, continúa: "Pero es muy parecida, no sé qué hacer".