¿Te acuerdas de Blind Melon?, así se ve hoy la niña del video 'No rain'

En dicho videoclip se podía ver a una pequeña niña con un disfraz de abeja, y en la misma se la muestra como una persona incomprendida. Ella es motivo de burla de la gente que se cruza con ella.

Embed - Blind Melon - No Rain

¿Cómo luce hoy la niña del videoclip "No Rain"?

Esta niña/abeja fue interpretada por Heather DeLoachla actriz tuvo papeles muy pequeños en películas como "A Little Princess", de Alfonso Cuarón, y "Anywhere but Here" donde compartió elenco con Susan Sarandon y Natalie Portman.

Heather, quien actualmente tiene 40 años. Luego de este videoclip, Heather obtuvo papeles en diversas producciones, pero luego se alejó del mundo de la actuación.

También apareció en la película "La niñera y el presidente", la cual cuenta con el protagónico de la actriz Fran Drescher.

Heather DeLoachla.jpg Heather DeLoachla en la actualidad.

En la actualidad Heather tiene 40 años y se encuentra alejada de las cámaras. Se casó con un asesor financiero a quien conoció por medio de internet. Ambos tienen 3 hijos.

►TE PUEDE INTERESAR: A más de 50 años de estrenarse, así luce hoy la pequeña Tabitha de Hechizada

En su cuenta de Instagram Heather tiene tan solo 510 seguidores y todo el tiempo comparte fotos y algunos datos curiosos de sus trabajos como actriz. Incluso en varias ocasiones comparte todos del rodaje y del detrás de escena del video "No Rain", y siempre recuerda con cariño al cantante Shannon Hoon.