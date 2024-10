Shakira en Argentina: agotó en 40 minutos la preventa para su show

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” visitará Argentina, Chile, Brasil, México y países como Perú que no fueron parte del tour anterior. Con esta gira debutará en nuevos escenarios y regresa a ciudades por las que hacía tiempo no pasaba, incluyendo su Barranquilla natal donde se presentará después de 19 años.

Shakira marcó este martes un récord absoluto agotando en tan solo 40 minutos la Preventa Fans para su esperado concierto en Argentina. La Preventa Santander Select Visa estará disponible este miércoles en entradauno.com a partir de las 10 por 48 horas o hasta agotar stock.