Mientras prepara su autobiografía, Jairo viene a Mendoza para celebrar medio siglo con la música

Jairo3.jpg El músico y compositor hará un repaso por todas las épocas de sus 54 años de carrera. Foto: Gentileza Yassine Meddeb Hamrouni

A propósito de su llegada a la provincia, el músico brindó una entrevista con este medio en la que reflexionó acerca del impacto de la pandemia en su vida artística y anticipó que después de varios años escribiendo se prepara para publicar en 2025 su primera autobiografía, que aún no tiene título definido pero a la que él llama "Volvería a vivir como ahora".

Mario Rubén González, mejor conocido por su nombre artístico Jairo, ofrecerá un concierto único este jueves 10, a las 21, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz (Colón 27). Las entradas van de los $24.000 a los $27.500, según ubicación, y se consiguen a través de la plataforma Entrada Web. También estará el viernes 11 (feriado) en General Alvear, el sábado 12 irá a San Luis y el domingo 13 cerrará su paso por la región de Cuyo en la provincia de San Juan.

Jairo y la experiencia de escribir su propio libro autobiográfico

A sus 75 años, el artista no sólo está con agenda completa de presentaciones en su tour nacional sino que además se da tiempo para las últimas correcciones de lo que será su primer libro autobiográfico. Una obra literaria que lo hará debutar en las librerías como autor, en un proceso de escritura que le llevó "bastantes años", revela.

Con un editor ya echando manos a sus hojas, Jairo cuenta que quiso ser él mismo quien escribiese su propia historia de vida pública que no es más que el fiel reflejo -o, mejor dicho, se complementa- con su vida privada. La idea es lanzar su autobiografía el año que viene.

Escribir este libro fue muy apasionante, algo extraordinario, y me ha permitido hacer un repaso muy profundo de lo que ha sido toda mi trayectoria, no sólo desde el punto de vista profesional sino de mi vida entera. Escribir este libro fue muy apasionante, algo extraordinario, y me ha permitido hacer un repaso muy profundo de lo que ha sido toda mi trayectoria, no sólo desde el punto de vista profesional sino de mi vida entera.

Algunas de las anécdotas o momentos de su camino musical que narra en su libro se verbalizan también en el escenario, durante los conciertos que viene realizando para presentar su disco "50 años de música".

jairo disco arena maipú.jpg A propósito de su medio siglo de carrera, el cantante publicó un disco. Pronto sacará el volumen 2.

"Tengo buena memoria y he ido anotando cosas en todos estos años que me llevaron a escribir esta autobiografía", anuncia el cantautor. Y explica que se inspiró "en el anecdotario que me ha nutrido esta vida mía de artista, trashumante, porque he vivido en varios países, he tenido la oportunidad de cantar en varios idiomas, de conocer mucha gente, y eso me ha dado elementos suficientes como para intentar escribir algo".

Confiesa que, como lo hace con cada uno de sus trabajos o desafíos artísticos, se tomó muy a pecho el rol de escritor. "Me lo tomé muy a pecho, es verdad, mi familia no me creía demasiado, ya llevo años escribiendo y cuando digo que estoy escribiendo el libro, me dicen: '¿Qué libro? ¿Estás escribiendo uno nuevo?'. Me toman el pelo", suelta cómplice de su propia obsesión que lo ha llevado a dedicarle largo tiempo a su autobiografía.

Sin título aún definido, Jairo le puso una frase de su canción "Volver a vivir" al archivo "para encontrarlo en la computadora". Y esa frase es "Volvería a vivir como ahora".

Será un concierto "familiar" en Mendoza

En su etapa en gira por la región cuyana, Jairo llegará acompañado por su hijo Yaco y su nieto Francisco. Iván "Yaco" González heredó el talento musical de su padre, y además es productor de sus últimos discos. En tanto, el joven Francisco debutará en un escenario junto a su abuelo.

"Es una gira muy bonita para todos, para los músicos también porque tienen un gran lucimiento personal todos, son todos músicos de una gran jerarquía", destaca en la charla el cantante y anuncia la presencia de su hijo Yaco en el Teatro Plaza este jueves. "Él es el alma mater de mi carrera durante los últimos 15 años; y también estará su hijo Francisco que va a lanzar pronto a su carrera como cantante solista, pero ahora está haciendo sus primeros pasos cantando conmigo un par de canciones", anticipa sobre la actuación de uno de sus nietos en el show.

De este modo, Jairo ofrecerá un segmento "familiar" ante su público mendocino. Y aclara: "Se disfruta mucho la familia en un recital pero igual se aplica la norma de exigencia, es decir, todos tienen que tener el mismo nivel de exigencia que tengo yo".

Jairo.jpg Jairo dedicará un segmento del concierto en Mendoza a su familia, compartiendo escenario con su hijo Yaco y su nieto Francisco. Foto: Gentileza Jairo

Respecto a los conciertos que viene dando en esta nueva gira, el músico refleja su ansiedad como si se tratase de su primera vez. "Cada espectáculo estoy deseando que llegue y luego contando los días para el próximo; y una vez que estoy en el escenario es como una explosión histriónica", confiesa.

Y agradece la complicidad del público durante todos estos años, "que la gente se sienta de alguna manera reflejada en alguna frase de una canción mía o en una canción entera porque lo relaciona con un momento de su vida, un recuerdo o una emoción; eso es fantástico".

Jairo siente que con esta gira está "cerrando un círculo" en su carrera

Antes de despedirse en la entrevista, Jairo se pone un tanto reflexivo al definir que está atravesando una etapa de disfrute pleno de su carrera musical. Más aún tras la experiencia de la pandemia que marcó el sentido de la vida en él como en la mayoría de las personas en el mundo.

"Aunque me gusta analizar todo y le doy vueltas a todo, soy muy pesado con eso, ahora estoy como cerrando un círculo", admite. Y completa: "No me interesa tanto analizarlo, simplemente disfrutar de lo que me sucede en cada momento y disfrutar de cada espectáculo al máximo, dar el máximo, entregar todo lo que tengo y poner a prueba todo lo que hice en estos 54 años de carrera".

Esta serie de actuaciones que lo traen de regreso a Mendoza inició en 2020, cuando cumplió exactamente 50 años con la música. Pero la pandemia frenó la gira y recién a fines de 2021 pudo retomarla.

Jairo5.jpg El cantautor cumplió 50 años con la música en 2020, la pandemia lo obligó a postergar sus festejos a través de esta gira nacional que ahora está completando.

Y sobre Mendoza en particular, lo vive con muchas expectativas porque extraña su público local y lamenta que en toda su trayectoria "no he ido con mucha frecuencia como me hubiera gustado, y sin embargo el público me ha demostrado un cariño y un afecto muy grande", concluye.

