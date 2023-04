milli.jpg Algo los une. ¿Qué une a Bon Jovi con "Stranger Things"?

Con una foto en blanco y negro, donde resalta la sonrisa y un gran anillo en su dedo anular, Millie le contó a sus casi 63 millones de seguidores que con el joven de 20 años decidieron dar un paso más en la relación y comprometerse.

El anuncio vino acompañado de una frase: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all ” (“Te he amado tres veranos; ahora, cariño, los quiero todos”), que se desprende de una canción de Taylor Switf.

La relación entre Millie y Jake se oficializó en marzo de 2022 y desde entonces, la pareja se mostró inseparable en cada premier, evento o desde sus redes sociales.

Millie se dio a conocer muy joven gracias a su carrera como actriz y su papel en "Stranger Things", lo que ha hecho que desde muy temprana edad tenga que lidiar con la parte más fea de la fama.

De hecho, tuvo que ver cómo en las redes sociales algunas de sus exparejas presumían del tiempo que habían pasado con ella.

Por suerte, eso ya forma parte del pasado y ahora la joven de 19 años se encuentra más feliz que nunca gracias a la relación que mantiene con el hijo de Jon Bon Jovi.

Ellos eran amigos antes de convertirse en pareja y los rumores de que estaban juntos saltaron en verano de 2021, cuando los medios pudieron captarles juntos y cómplices.