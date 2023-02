►TE PUEDE INTERESAR: Quedan pocos días para ver en Netflix una de las mejores películas de la última década

Stranger Things, Netflix.jpg

A través de una entrevista, Finn Wolfhard reveló implícitamente que la quinta temporada de Stranger Things se estrenará en Netflix a principios de 2025, poco después de su cumpleaños número 22. La noticia no fue tomada de la mejor manera por los fans, que reprochan el largo tiempo que deberán esperar entre temporadas.

"No puedo creer que ya sea la quinta temporada, creo que tendré 22 años cuando se estrene, y empecé a trabajar en la serie cuando tenía 12 años. Es una locura. Voy a tomarme una copa con Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y todo el reparto en el estreno de Stranger Things 5" contestó Finn Wolfhard.

netflix.jpg Streaming. Netflix: ¿Habrá quinta temporada de Stranger Things?

Quién será el villano de Stranger Things, serie de Netflix

Noah Schnapp, el juvenil actor que encarna a Will Byers, contó sin ningún tipo de temor su opinión sobre Stranger Things, la serie que generó furor entre los fans de Netflix.

"Solo puedo decir que estoy muy emocionado por lo que va a venir. Creo que han hecho un gran trabajo con Will esta temporada, tocando todo lo que era necesario de una manera muy bonita. La forma en la que cierran la serie es simplemente perfecta: la historia empezó con Will y terminará con Will", expresó el actor de Stranger Things.

Will, stranger things, netflix.webp

Por qué Will podría ser el villano de Stranger Things

Will Byers es uno de los personajes más importantes en esta historia de Netflix, puesto que fue el primero en adentrarse en el Upside Down y tener contacto con los seres paranormales de aquel universo.

El niño había sido el primero en desaparecer en Hawkins y quien despertó las dudas en el pueblo.

Finalmente, con el pasar de las temporadas, se volvió un personaje más secundario y fue recién en la última entrega donde se le dio un poco más de relevancia al abrir sus sentimientos de una manera un poco sutil, en la cual da a entender que está enamorado de su mejor amigo, Mike Wheelerdesde, a su vez vinculado sentimentalmente con Eleven, la niña con poderes paranormales.

Stranger Things 4 | Tráiler oficial | Netflix

Ahora, se espera que en la próxima temporada de Stranger Things haya más de Will en acción, especialmente ahora que se dio a conocer el origen de Vecna, el gran villano de la historia, y cuán parecido es al joven; además de que siempre se dio a entender que nunca volvió a ser el mismo de siempre luego de su estadía en el Upside Down, la cual casi le cuesta la vida.

Si bien el personaje de Noah, según adelantó, será el encargado de cerrar esta historia sobrenatural, ya están confirmados otros proyectos centrados en este universo como un spin-off y una versión teatral.