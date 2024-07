Preocupa la salud de Bruce Willis: ya no puede hablar

Demencia Bruce enfermo.jpg Emma Heming, esposa de Bruce Willis, utiliza las redes sociales para concientizar sobre la enfermedad que padece actor

Glenn Gordon Caron, guionista de la serie "Moonlighting" y amigo íntimo del actor, confirmó en una rueda de prensa por el relanzamiento del proyecto que el actor ya no puede leer debido al avance de su enfermedad.

“Sé que está contento de que la serie vaya a estar disponible, aunque no pueda decirlo”, dijo al periódico New York Post, confirmando lo dicho por Emma Heming, además agregó que Willis es completamente dependiente de su esposa e hijas.

"Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y, sin embargo, sigue siendo Bruce”, señalando que el actor también perdió la capacidad de lectura.

A fines del año pasado, Gordon había afirmado que “mi sensación es que él sabe quién soy. Aunque él no es completamente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las puede usar. Cuando estás con él, sabés que es Bruce, pero su alegría de vivir se ha ido”, remarcó en esa ocasión.

Hace algunos días, la hija mayor de Bruce Willis, Rumer Willis, estuvo en el programa Today para hablar sobre las próximas presentaciones de su madre y brindó una actualización sobre la salud de su padre. "Está muy bien. De hecho, pude verlo justo antes de venir a Nueva York", explicó la joven.

Rumer Willis, hija del reconocido actor, dijo haberlo visto a su padre antes de viajar a Nueva York

Demencia frontotemporal: qué es la enfermedad que padece Bruce Willis

La demencia frontotemporal, enfermedad que padece Bruce Willis, engloba un grupo de enfermedades que dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro de manera progresiva. Generalmente, involucra a pacientes con rangos de edad de 45 a 65 años -Willis tiene 67- y es la tercera causa más común de demencia y la segunda de inicio temprano, detrás del Alzheimer.

Este tipo de demencias se manifiestan por una combinación de síntomas conductuales y/o del lenguaje. Por ejemplo, en el caso del actor de "Duro de Matar" y "Armageddon", en marzo de 2022 anunció su retiro de la actuación luego de que sus médicos lo diagnosticaran con afasia, trastorno de la capacidad comunicativa hablada o escrita.

Según el portal especializado Mayo Clinic, citado por perfil.com, la demencia frontotemporal puede "diagnosticarse erróneamente como un problema psiquiátrico o como la enfermedad de Alzheimer", aunque suele darse de manera más temprana que ésta última.

Por otro lado, aclara que existen distintos tipos de trastornos y todos pueden afectar tanto a adultos de mediana edad como a personas mayores.