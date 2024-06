Céline Dion: la dramática y cruel enfermedad que le diagnosticaron.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué es la ELA, la enfermedad que padece Esteban Bullrich

En 2022, la artista informó a través de un vídeo publicado en sus redes sociales de que había sido diagnosticada de síndrome de persona rígida (SPR), en inglés Stiff-Person Syndrome, una rara enfermedad neurológica.

"Recientemente he sido diagnosticada con un trastorno neurológico raro que afecta a una persona entre un millón. Todavía estamos aprendiendo acerca de esta extraña condición, pero ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", decía Céline Dion en el vídeo.

También explicó que los espasmos estaban afectando a todos los aspectos de su vida, no solo el profesional: "A veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”.

Ahora, con esta película documental, Céline Dion pretende darle visibilidad al síndrome de persona rígida para que la sociedad deje de considerarla una enfermedad rara.