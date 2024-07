Richard Gere protagonizará su primera serie de televisión

La serie sigue a Martian (Fassbender), quien interpretará a un agente encubierto de la CIA, que debe abandonar su vida de incógnito, regresar a Londres y enfrentarse a los sentimientos que le genera la aparición de un antiguo amor, según informó The Hollywood Reporter.

►TE PUEDE INTERESAR: Ben Affleck se fue de la casa que compartía con Jennifer Lopez y anunciarán su separación

Chris McCarthy, codirector ejecutivo de Paramount, dijo a THR sobre la incorporación del actor de Pretty Women: “Richard Gere es único en su clase, adorado por generaciones de seguidores en todo el mundo por su excepcional habilidad para infundir profundidad y autenticidad en cada papel que desempeña”.

Serie Richard TV.jpg En su primer protagónico para la TV, el actor de 74 años interpretará a un agente encubierto

Este será uno de los únicos papeles regulares en televisión de la carrera de Gere. Recibió una nominación al Emmy por su trabajo en la película para televisión "And the Band Played On" en 1993 y protagonizó la miniserie británica "MotherFatherSon" en 2019 en BBC Two.

►TE PUEDE INTERESAR: Céline Dion: la dramática y cruel enfermedad que le diagnosticaron

Richard Gere es más conocido por sus papeles protagónicos en películas como "Oficial y caballero", "American Gigolo", "Pretty Woman", "Primal Fear" y "Chicago". Recibió nominaciones al Globo de Oro tanto por "Oficial y caballero" como por "Pretty Woman", mientras que ganó el Globo de Oro por su trabajo en "Chicago".