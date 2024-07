Ben Affleck se fue de la casa que compartía con Jennifer Lopez y anunciarán su separación

►TE PUEDE INTERESAR: Céline Dion: la dramática y cruel enfermedad que le diagnosticaron

Affleck y Lopez ya no comparten ningún evento juntos, más allá de alguna situación familiar puntual de sus hijos. La actriz se fue sola a Italia, sin pareja y con amigos, lo que supone claramente que la situación sentimental no es la mejor.

Crisis Jennifer.jpg Jennifer Lopez se fue con amigos de viaje a Europa y sin su pareja, lo que confirma el mal momento en la relación

Desde hace dos meses que Affleck vive en un departamento ubicado en Brentwood. “Parece estar bien. Estuvo en su oficina todos estos días y parece concentrado en el trabajo. También pasa tiempo con sus hijos”, comentó una fuente cercana al actor a la revista People.

Otro informante relacionado con los artistas le comentó a ese medio, también, que cada uno está concentrado “en llevar vidas separadas”.

“No tienen ningún plan de veraneo juntos”, indicó una persona ligada a la cantante, en referencia el inminente momento de descanso que está por empezar en los Estados Unidos.

Hace un mes, varios medios como Page Six o In Touch ya habían anticipado que la historia de amor de la pareja estaba terminada. “Si hubiera una manera de divorciarse por motivos de locura temporal, Ben lo haría. Siente que los últimos dos años fueron solo un sueño febril, y ahora recobró el sentido y comprende que simplemente no hay manera de que esto vaya a funcionar”, sintetizó a Page Six una persona ligada al actor que se mantuvo en el anonimato.

Crisis Ben Affleck.jpg Ben Affleck se mudó a un departamento alquilado y se llevó algunas pertenencias de la mansión antes del regreso de Jennifer Lopez

Lopez y Affleck se casaron en 2022, dos décadas después de que se comprometieran originalmente y se separaran. Se especula que ahora están por vender la casa conyugal que compraron en mayo de 2023, mientras intentarían llegar a un acuerdo económico para seguir cada uno su camino.