Netflix: series y películas recomendadas para este fin de semana

net.jpg Series recomendadas. "Un juego de caballeros", la serie de Netflix que narra los inicios del fútbol.

Esta miniserie cuenta la historia de los orígenes del fútbol profesional en la cuna de este deporte: Inglaterra. Lo atractivo de la serie es que no se trata de una producción muy larga. Solamente tiene 6 capítulos de 45 minutos cada uno.

Más información aquí

¿Sabes quién es?

Foto 1 Sabes.jpg ¿Sabes quién es?, la propuesta interesante de Netflix para el finde.

Con el protagónico de la actriz Toni Colette (Sexto Sentido, Inconcebible), ¿Sabes quién es? (Pieces of Her) es uno de los estrenos de Netflix más exitosos de marzo. Está basado en la novela homónima de Karin Slaughter publicada en 2018. Cuenta en la dirección de sus ocho capítulos a la experimentada Minkie Spiro, quien estuvo tras las cámaras en algunos de los episodios de series como Dead to Me o Fosse/Verdon.

Más información aquí

Alguien tiene que morir

miniserie Alguien tiene que morir.jpg La serie tiene actores de grandes y exitosas series.

Esta serie es una producción mexicana-española y cuenta con un elenco de gran nivel, entre ellos Ester Expósito (Élite), Carmen Maura (¿Qué he hecho yo para merecer esto?), Cecilia Suárez (La Casa de las Flores), Ernesto Alterio (Vientos de agua) y Carlos Cuevas (Merlí).

Más información aquí

Tribunal de menores, la serie surcoreana para los fanáticos de El Juego del Calamar}

Tribunal de menores serie surcoreana.JPG La serie coreana es una buena opción para maratonear.

Tribunal de menores, que se lanzó el 25 de febrero y es la tercera más vista en la plataforma de las series de no habla inglesa. "Una jueza debe equilibrar su aversión por la delincuencia juvenil y su fuerte creencia en la justicia y el castigo para abordar casos complejos en un tribunal de menores", asegura el argumento de Netflix.

Más información aquí

Safe

Netflix-Safe.jpg Una miniserie de 8 capítulos.

Tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano viudo de un vecindario adinerado comienza a desvelar secretos oscuros sobre las personas que lo rodean. Esta miniserie de ocho episodios de los cuales cada uno dura 45 minutos y es una adaptación de la novela homónima de Harley Coben, está protagonizada por Michael C. Hall ('Barry').

Más información aquí

Películas de Netflix para este fin de semana

Riesgo bajo cero

riesgo-bajo-cero1.jpg Liam Neeson protagoniza esta exitosa película.

La película de acción y suspenso está protagonizada por el laureado actor británico Liam Neeson, quien brilla en el papel de Mike. El filme fue escrito y dirigido por Jonathan Hensleigh, creador de títulos de renombre como Armageddon, Duro de matar 3 y The Punisher. Esta película se estrenó en junio del 2021 y el pasado martes 15 de marzo desembarcó en Netflix. Y la alta demanda en la grilla de la plataforma, indica que llegó para quedarse por un largo tiempo.

Más información aquí

A dos metros de ti

a dos metros de ti1.jpg Una peli para emocionarse.

La película A dos metros de ti muestra cómo dos jóvenes construyen un amor puro y sincero, luchando día a día contra la fibrosis quística. Dirigida por Justin Baldoni y escrita por Mikki Daughtry y Tobías Iaconis, la película dramática y romántica tiene como protagonistas a Haley Lu Richardson y Cole Sprouse. La cinta estadounidense cuenta la historia de Stella (Richardson) y Will (Sprouse), quienes padecen fibrosis quística, un trastorno respiratorio genético crónico, con una corta esperanza de vida. La atracción dentro del hospital entre ambos jóvenes se construye día a día, siendo protagonistas de un romance prohibido. ¿Por qué? Los pacientes con fibrosis quística no deben acercarse uno al otro, con una distancia de dos metros, para evitar infecciones cruzadas que puedan ser peligrosas.

Más información aquí

Testigo protegido

net.jpg Películas recomendadas. Netflix: la película que fracasó en cines pero es furor en la plataforma.

Es una película dirigida por Monika Mitchell y lanzada en el 2019, con Bruce Willis y Nicky Whelan como protagonistas. Se trata de una cinta de acción estadounidense que sigue la historia de una paramédica quien resulta herida tras presenciar un tiroteo entre dos policías corruptos. Tras ser trasladada a un hospital, la protagonista se ve amenazada por los dos policías enfrentados, que quieren asesinarla por haber sido testigo en el lugar de los hechos. Sin embargo, un policía veterano (Bruce Willis) es designado para protegerla del peligro.

Más información aquí

Una sombra en el ojo

net.jpg Películas recomendadas. "Una sombra en mi ojo", la conmovedora historia bélica de Netflix.

La película es uno de los más recientes estrenos de Netflix. La cinta llegó al catálogo de la plataforma de streaming este 9 de marzo, y recibió muy buenas reacciones por parte de los críticos y los fieles suscriptores del servicio de streaming. Con una duración de 107 minutos, la película recrea el bombardeo de Shellhuset, uno de los episodios más oscuros y más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial.

Más información aquí

Cuando te encuentre

cuando-te-encuentre-netflix3.jpg Cuando te encuentre. Una peli de amor para el fin de semana.

La película estadounidense, estrenada en el 2012, con altos tonos románticos y dramáticos se ha convertido en una de las preferidas de los usuarios de Netflix. Con Zac Efron y Taylor Schilling como principales protagonistas de la historia romántica, el film sigue estando vigente, recaudando más de 90 millones de dólares en ganancias, una suma contundente teniendo en cuenta los 25 millones de dólares invertidos en la producción. Zac Efron, en el papel de Logan Thibault, se encuentra en Irak cumpliendo una misión como infante de marina. En medio de la misión, Logan encuentra una fotografía de una mujer sonriendo (Taylor Schilling, en el papel de Beth Green). Al ver que nadie la reclama, decide guardársela. La foto parece que le trajo suerte, ya que sobrevivió a la caída de una bomba. El estallido provocó la muerte de dos de sus compañeros. A partir de ese momento, Logan considera que la chica de la foto es su amuleto de la buena suerte.

Más información aquí