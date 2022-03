Netflix apuesta al amor con una dulce y encantadora historia

Con Zac Efron y Taylor Schilling como principales protagonistas de la historia romántica, el film sigue estando vigente, recaudando más de 90 millones de dólares en ganancias, una suma contundente teniendo en cuenta los 25 millones de dólares invertidos en la producción.

Cuando te encuentre, dirigida por Scott Hicks, fue filmada a fines del 2010 y vio la luz dos años después. El dato que resalta de la cinta, que fue rodada íntegramente en la ciudad de Nueva Orleans, estado de Luisiana, Estados Unidos, fue que para poder interpretar su papel, Zac Efron tuvo que aumentar 8 kilos de masa muscular.

Cuando te Encuentre (The Lucky One) | Trailer HD Sub Esp