¿Sabes quién es?: Un thriller entretenido, pero demasiado convencional disponible en Netflix

Con el protagónico de la siempre eficaz Toni Colette (Sexto Sentido, Inconcebible), ¿Sabes quién es? (Pieces of Her) es uno de los estrenos de Netflix, basado en la novela homónima de Karin Slaughter publicada en 2018. Cuenta en la dirección de sus ocho capítulos a la experimentada Minkie Spiro, quien estuvo tras las cámaras en algunos de los episodios de series como Dead to Me o Fosse/Verdon.