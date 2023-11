Murió el ex representante de modelos Ricardo Piñeiro

De esta manera, personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad se trasladó hasta Las Heras al 1600 y tras franquear el acceso al departamento encontraron al empresario con bajos signos vitales tirado en el piso del baño de su casa.

Allí se solicitó la asistencia del SAME y Piñeiro fue trasladado hasta el hospital Fernández para luego ser derivado al Sanatorio Otamendi.

Desde un comienzo los médicos informaron que su estado era delicado por lo que estaba internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Entre sus representadas estuvieron María Vázquez, Andrea Frigerio, Verónica Lozano, Paula Chaves, entre muchísimas más. Pero su imagen también supo llamar la atención, convirtiéndolo en tapa de revista, en muchas ocasiones luciendo su figura, siempre pendiente del cuidado de su estética.

“Este es un medio bastante especial, porque generalmente hay muchas chicas desagradecidas y no lo digo por resentimiento. Ves una chica que puede funcionar, la empezás a formar, lo que uno hace como manager. Y después se nos agrandan un poco. Y eso no está bueno. Siempre digo, diosas arriba y terrenales abajo”, reconoció años más tarde al hablar sobre sus representadas.

Dolor Ricardo Piñeiro despedida.jpg El exrepresentante de modelos murió a los 68 años por insuficiencia respiratoria y renal e hipotensión arterial tras sufrir un ACV

Una de las modelos más conocidas del país, Paula Chaves, habló sobre su amigo: “La verdad que no tengo mucho para decir. Lo quiero mucho a Ricardo, fue una persona muy importante en mi vida”.

“Puedo decir que fue mi ‘descubridor’ de alguna forma, no nos hablábamos todos los días pero siempre teníamos algún encuentro. Así que esta situación es bastante triste”, expresó con mucha tristeza.

Su caída y sus días alejado de la frivolidad

A pesar del éxito que consiguió con varias de ellas, tuvo un problema económico en el año 2011 que lo hizo de alguna manera, tener que volver a empezar: “En un momento tuve una gran depresión, no sé si llamarlo una estafa, pero tuve muchos problemas y se tuvo que cerrar la empresa. Yo no soy millonario, nunca lo fui aunque la gente lo creía. Vivo en un departamento lindo pero me rompí el alma durante 40 años”.

Dolor Ricardo Piñeiro perros.jpg Ricardo Piñeiro dedicaba sus horas a ayudar a personas en situación de calle y a cuidar a sus perros

Reconoció su adicción al alcohol y decidió enfrentarla yendo a Alcohólicos Anónimos. Además, se refugió en la religión y se ofreció como voluntario en la iglesia de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón. “Estoy comprometido con la causa. Tratamos de rescatar a la gente que está en situación de calle y la intención es que esa gente se inserte de nuevo en la sociedad y pueda tener un trabajo digno. Les servimos un plato de comida a cada uno, un postre, agua, se reza y se agradece que estamos comiendo. Estas son las cosas que me gratifican”, había manifestado en una entrevista con Socios del Espectáculo, alejado del mundo de las modelos y la frivolidad.

También pasó sus últimos años dedicándose a la fotografía, una pasión que descubrió de grande y que explotó al punto que llegó a hacer exhibiciones, reconocidas y elogiadas por fotógrafos de la talla de Gabriel Rocca.

Su increíble amor por los perros tal vez explica el hecho de que dos días después de su ACV, su perra Helena sufriera lo mismo que él.