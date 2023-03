Marcelo Tinelli en América TV: "En julio vamos al prime time"

►TE PUEDE INTERESAR: Marcelo Tinelli en Mendoza: el conductor vino por su proyecto vitivinícola Lorenzo de Agrelo

El periodista le consultó si están trabajando en una nueva edición del Bailando. "Vamos a las 22, lunes, martes, jueves y viernes. Se va a llamar Showmatch y Bailando 2023, si es que lo hacemos. Estamos con ganas de hacerlo. Es un formato que me dio muchas alegrías", sostuvo.

Tinelli explicó que ha estado en conversaciones con Gabriel Hochbaum y Daniel Vila por muchos años y siempre ha habido interés en trabajar juntos. Después de un asado en enero "el 10 de enero en Uruguay", detalló, comenzaron a trabajar en un proyecto juntos. Aunque no fue una negociación fácil, Tinelli está emocionado de estar en una casa nueva y aprendiendo. "Vengo a aprender y a conocerlos a todos de entrada", señaló.

Marcelo-Tinelli-en-América.jpg Después de la firma del contrato. Tinelli es el nuevo gerente artístico de América TV y volverá con el Bailando.

Marcelo Tinelli mencionó que están pensando en algunos nombres para participar en el certamen, incluyendo a algunos concursantes de Gran Hermano 2022 como Alfa y Julieta Poggio. Sobre Alfa dijo que "le encanta" y se refirió a que el ex Gran Hermano dijo conocerlo, pero que no lo recuerda. "Nombró la dirección de una oficina en la que yo he trabajado mucho tiempo, capaz que en ese momento tenía pelo, bromeó. Luego remarcó que "le encanta" para el nuevo Bailando.

Sobre el formato del Bailando explicó que serán 16 o 18 parejas y que quiere un jurado tradicional en el que ya está Ángel De Brito, quien pidió como condición poder vetar calificaciones de sus pares.

En su rol de gerente artístico Marcelo dijo que América está muy bien "la base está" remarcó y destacó que "la programación está muy bien y el canal viene creciendo todo el tiempo.

A su vez el conductor reveló que ha hablado con figuras que prefirió reservar y dar a conocer más adelante. "Hay otros canales que se van a apurar a cerrar con algunos, entonces prefiero esperar un par de días. Gustavo Yankelevich, que fue un gran maestro me decía que los secretos hay que guardarlos en televisión y jugarlos en el partido" afirmó.

Al mismo tiempo afirmó que tiene ideas nuevas donde las redes sociales jugarán un rol fuerte. "Twitch, los streaming y los streamers están muy fuertes y quiero sumarlos porque no nos restan público, sino que sumarán otras audiencias.

Tinelli aseguró que, a pesar de que muchos le dicen que debería hacerlo, "es muy difícil volver con un Showmatch en modo humor". Al respecto puso como ejemplo: "Si metemos a Yayo con un cuarteto obrero, en estos tiempos vamos presos, no es que nos sacan del aire".

No obstante adelantó que tiene muchas ganas de que vuelva Sin Codificar.

Tinelli, Messi y el mundial Qatar 2022

De Brito le preguntó al flamante gerente artístico de América sobre su relación con Lionel Messi. "A Messi y a toda su familia la conozco desde que llegó al Barcelona prácticamente. Sé lo que ha sufrido por la Selección y siempre me pareció muy injusto cuando lo criticaban por no ganar con la camiseta argentina. Pero él había ganado todo y podría haber jugado para España y no, él quería jugar para Argentina. Por eso cuando renunció después de la Copa América de Estados Unidos yo lo llamé y le dije que no se tenía que ir por 5 pelotudos que lo criticaban y que además, después de los fracasos llegan los éxitos".

Luego Tinelli habló de cómo vivió el mundial de Qatar y el papel de Messi, con lo que reveló jugosas historias. "Después de perder con Arabia Saudita teníamos que jugar con México y me encuentro con Hugo Sánchez (ídolo del futbol mexicano en los años '80) que me dice que México se había preparado solamente para no perder con Argentina, por eso cuando ganamos me saqué la remera y lo viví como lo viví.

Marcelo-Tinelli-en-el-mundial.jpg Tinelli festejando el trinufo de Argentina ante México.

Luego contó que haber estado con su hijo Lolo se hizo difícil por momentos. "Cuando nos empataron los Países Bajos Lolo me dijo que se quería ir del estadio y uno le tiene que decir cosas en las que ni uno cree, a veces. Lo mismo pasó en la final cuando nos empató Francia. Pero fue increíble y Messi sigue siendo igual de humilde, después de ser campeón del mundo".

Tinelli reveló que hace unos días se juntó con Messi y su familia a comer. "Le dije si quería ir a algún lado o a Nordelta (la casa de Tinelli) y que no tuvo problemas en ir al hogar de Marcelo. "Lolo me decía si iba a venir Messi a comer y si le iba a tirar un penal, pero se quedó dormido y, cuando le comenté a Leo me dijo 'despertalo' a las 2 de la mañana no tenía problema en tirarle un penal a Lolo, pero no se despertó, se lo perdió".