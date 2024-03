Luis Miguel ya está en la Argentina para sus shows en Buenos Aires y Córdoba

Un grupo de fanáticas se instaló en inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza para esperar la llegada del cotizado cantante.

Argentina Luismi fanáticas.jpg Un grupo de fanáticas permaneció en el portón de salida del aeropuerto de Ezeiza a la espera de Luis Miguel

El primer show que ofrecerá será el martes 5 de marzo enmarcado en una majestuosa cena de gala en La Rural, la única que realizará en su gira. Esta velada incluye parking, cocktail de recepción, menú de 3 pasos de primer nivel a cargo del Faena Catering (carpaccio de pulpo, carnes patagónicas con salsa de oporto y malbec y vegetales de estación, entre otros platos), bebidas (vino tinto, blanco y espumante además de bebidas sin alcohol), café y petite fours.

►TE PUEDE INTERESAR: Abrieron las inscripciones para ingresar a la Policía en las sedes del Instituto Universitario

Será el primer show que el cantante realizará en esta visita a la Argentina, donde sólo podrán acceder 2200 personas, la antesala de las presentaciones en el Campo Argentino de Polo y Córdoba.

Además de la cena gala Luis Miguel brindará 4 conciertos más en Argentina, previstos para el 6 (últimas localidades disponibles en entradauno.com), 8 (sold out) y 9 de marzo (sold out) en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires y el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba (también con entradas sold out), superando los 100.000 tickets vendidos.

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: El bebé abandonado está en buen estado de salud y sigue internado en el Hospital Notti

El imponente tour, que incluye escenario y rider propio, se traslada de ciudad a ciudad alrededor del mundo, con armado cronometrado para lograr su llegada a cada concierto en tiempo y forma.