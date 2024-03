El bebé abandonado está en buen estado de salud y sigue internado en el Hospital Notti

Yanina Alacoria -enfermera Yanina Alacoria, es enfermera de un Centro de Salud de Agrelo y fue quien le dio de mamar al bebé a horas de ser encontrado. Gentileza Canal 7

El relato de la mujer que encontró el bebé

Julieta le contó a Matías Pascualetti por Radio Nihuil que en la mañana del lunes salió de su casa en el barrio Jardín Agrelo, de Luján, junto a su hija de un año y medio en el cochecito para ir a buscar algo para desayunar. Al pasar cerca de un descampado: "Vi un montón de perros movimiento, me acerque porque pensé que era un animalito pero cuando miré era un bebé. Fue muy shockeante".

"Estaba envuelto en una sabanita rota. Yo en el coche llevaba una manta de mi hija que estaba limpia, lo envolví y me lo llevé a mi casa. Lo higienicé porque tenía un poco de sangre, le curé el cordoncito como te dicen cuando nace tu bebé. Lo cambié con ropita de mis otros hijos que tenía y le di mucho amor y cariño", relató Julieta.

Dijo que lo primero que hizo fue llamar a su madre para pedirle ayuda: "Le dije que le tenía que contar algo pero no sabía cómo decírselo. Estaba en shock. Le di mucho amor y cariño hasta que llegó. No caía, pero no podía dejarlo solo".

La mujer que le salvó la vida al bebé sostuvo que el pequeño estaba tranquilo, y que en un momento tuvo hambre, pero ella no podía darle de amamantar debido a que ya no produce leche. "Cuando llegó la enfermera se prendió bien. Creo que lo encontré no muchas horas después de haber nacido".

