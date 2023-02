►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, es una de las más vistas y no te dejará mover del sillón

La actriz que se fue enojada de Harry Potter

Harry Potter se caracterizó por usar actores británicos. Era una condición obligatoria y tuvo la particularidad de que muchos de los personajes adultos eran interpretados por actores consagradados. En Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera de esta saga disponible en HBO Max, Zoe Wanamaker hizo de Rolanda Hooch, la instructora de vuelo, que le enseñaba a los estudiantes de Hogwarts a utilizar la escoba.

zoe wanamaker harry potter.jpg

A diferencia de otros actores, ella firmó para una sola película, pero no porque no quería estar en el resto de la saga, sino porque consideraba que era poco el dinero que se le ofrecía y reclamó que para seguir en Harry Potter, debía ser mayor el sueldo. Finalmente, ella no apareció más y aseguró haberse sentido "insultada" con lo que le pagaron.

Los actores protagonistas que casi abandonan Harry Potter

Sin embargo, la saga de Harry Potter estuvo a punto de perder a dos de los actores más representativos. Estamos hablando de Alan Rickman y Emma Watson.

Alan Rickman tuvo el personaje de Snape, pero después de la primera película, su papel no lo terminaba de conformar, no le representaba un desafío y se lo planteó a la autora de los libros J.K. Rowling. En ese momento, la escritora todavía no había terminado la saga literaria y fue muy honesta con él. Le contó todo lo que iba a pasar con su personaje y cómo no era simplemente un profesor que torturaba a Harry Potter. El actor aceptó seguir estando en la saga y guardó el secreto del destino de su personaje.

Snape herry potter, hbo max.webp

Otra gran pérdida que estuvo a punto de sufrir la saga fue la Emma Watson. Ella fue elegida desde un primer momento, en un casting de miles de niños, para interpretar a Hermione Watson, la amiga de Harry Potter y la responsable de sacarlo de cientos de aprietos gracias a su inteligencia.

El gran problema de esta actriz no era con su personaje, sino con la presión que sentía para ser una niña, porque prácticamente comenzó a filmar la saga con solamente nueve años. A medida que fue creciendo, Emma Watson aprendió a usar su fama para temas sociales que le interesaban y finalmente, no abandonó su papel de Hermione.

Hermione, harry potter, hbo max.webp

Por suerte, Emma Watson y Alan Rickman no dejaron la saga de películas de Harry Potter. Eso hubiera supuesto un golpe muy grande para la producción y muy difícil de superar, teniendo en cuenta lo que representaban para ella y sus fanáticos.

Dónde ver la saga de Harry Potter

La saga de películas de Harry Potter, todas sus películas, están disponibles en la plataforma de streaming HBO Max.