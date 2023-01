Adiós Netflix, la serie del momento la tiene HBO Max

Ahora, esta última plataforma comenzó jugando muy fuerte el 2023 y lo hizo con el estreno este domingo del primer capítulo de The Last of Us.

the last of us, hbo max.jpeg

De qué trata The Last of Us, la serie de HBO Max

Esta serie de HBO Max está basada en un videojuego. Sí, es verdad que muchas veces suelen decepcionar estas adaptaciones, pero este no es el caso. Y en realidad, ni siquiera hace falta haberlo jugado para disfrutar de este show.

La historia de esta serie de HBO Max cuenta como una pandemia arrasó con la humanidad, transformando a los seres humanos en monstruos. Años después de lo ocurrido, los sobrevivientes se han organizado en diferentes lugares, siendo siempre acechados por el peligro.

Es allí donde se destacan las presencias de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Ambos deberán sortear todos los peligros para que ella pueda llegar a su destino, ya que es la esperanza de la humanidad.

the last of us.jpg

La serie de HBO Max cuenta con 9 episodios de poco más de una hora y serán emitidos uno por semana, finalizando la primera temporada a mediados de marzo.

Reparto de The Last of Us, la serie de HBO Max

Pedro Pascal: Joel Miller

Bella Ramsey: Ellie Williams

Gabriel Luna: Tommy Miller

Merle Dandridge: Marlene

Anna Torv: Tess

Trailer de The Last of Us