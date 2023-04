Si bien pudo pasear y encontrarse con el productor Omar Calicchio para evaluar posibilidades laborales en España, también recibió el repudio de algunos argentinos y el “aguante” de otros tantos que, según contó Jey, le dieron “mucho amor”.

“Mi abogado fue Burlando, ahora depende de lo que yo decida hacer, quién será mi abogado. Tendría que evaluar quién me represente. La verdad es que estoy intentando poner mi cabeza en apagado, en mute, hasta que decida qué voy a hacer”, fueron las últimas declaraciones de Jey Mammón desde España.

Al regresar, fue abordado por la prensa y dijo: “Volví porque es mi país, porque vuelvo a mi casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta. No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió”.

Jey Mammón volvió a la Argentina: "No me escapé", dijo, tras permanecer diez días en España

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. A dónde más voy a volver si no es Argentina y acá estoy. Ya se van a enterar lo que venga a partir de ahora”, agregó el también músico.

En Socios del Espectáculo presentaron nuevos audios que le mandó Lucas Benvenuto a Jey Mammón, durante los años que duró su relación. El conductor usaría los audios para defenderse y tratar de demostrar que tenía 16 años y que había consentimiento. "Te quiero llenar de besos y te quiero hacer el amor", decía, entre otras cosas el joven.