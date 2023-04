Una ex alumna de Jey Mammón de catequesis recordó lo que se decía del conductor

"Voy a hablar de un tema extremadamente delicado, quiero tratar de medir mis palabras. Yo fui alumna de Jey Mammón en el colegio, él era mi profesor de catequesis, hace aproximadamente 17 años, o sea yo estaba en Quinto, Sexto o Séptimo grado. Hace un tiempo Jey fue al estudio de LAM, nombró al colegio y contó que lo habían echado, esto es real", comenzó diciendo en un video que se viralizó en TikTok.

En el mismo, continuó: "Ahora, ¿Por qué lo echaron? Yo no tengo la data certera, sé que pasó algo y hubo algo en el medio. Él cuenta una historia, que no sé si es real o no, pero sí sé que se comentaba esa historia. Él dice que lo echaron, pero no cuenta por qué lo echaron. Dijo que se había involucrado con una familia o que se involucraba con las familias y que al colegio no le gustó nada".

Una ex alumna de Jey Mammon reveló sus polémicos tratos cuando era catequista

"Se armó todo un debate en que los profesores se tienen que involucrar con los alumnos... yo estoy de acuerdo con eso hasta un punto, porque para eso está la psicopedagoga o el psicopedagogo que había en el colegio. Si Jey veía cosas o le contaban cosas para eso estaban, no él... Justamente mi colegio se involucraba mucho emocionalmente con el alumno. Cuidaban mucho al alumno, a mí me cuidaron mucho", expresó.

Denuncia Jey Mammon y el otro.jpg Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por un presunto abuso sexual cuando él tendría 14 y el acusado 32.

En 2017, el músico había dado una entrevista en LAM y recordó su pasado como catequista: "En catequesis jugábamos y creo que por eso me echaron de todos los colegios". Él había trabajado en instituciones de la Ciudad como Corazón de María, San Martín de Tours y el Sworn Junior College.

Sobre esta última, mencionó que lo echaron por una situación que vivió con uno de sus alumnos. "Yo me comprometía con las historias de los alumnos. Y ahí había un chico que los padres supuestamente le pegaban. Me quise involucrar en esa historia y bueno... A veces involucrarse termina siendo peor", había expresado.

"No sé si me echaron por eso. Calculo que el tiempo me cobró esa factura porque eran varios hermanitos, pero no estoy diciendo que haya sido eso. La realidad es que yo no me arrepiento en nada de lo que me comprometí en ese momento", señaló.

Y siguió: "Hay que comprometerse aunque el costo termine siendo elevado. El chico fue a pedir ayuda en varios lugares y no lo encontró en ningún lado en la escuela. Ni en la psicopedagoga. A mí lo que me entristeció es que ese chico después no me habló más".