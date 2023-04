jeymm.JPG Sin piedad. Georgina Barbarossa criticó duramente a Jey Mammón.

Georgina Barbarossa está reemplazando a Jey Mammón en La Peña de Morfi y hasta ahora no había hecho referencias importantes sobre el músico acusado de abuso de menores.

Pero en el programa Intrusos, Georgina habló de Jey Mammón y no tuvo contemplaciones con el ex conductor de La Peña de Morfi.

Primero, Georgina confirmó que conducirá por todo el mes de abril La Peña de Morfi: "este mes seguimos igual, después no sé, estamos viendo, de verdad, yo estoy para el canal para lo que me necesiten allí estaré".

Luego, Barbaross fue consultado sobre las declaraciones de Jey Mammón y calificó a las mismas de "horribles".

"No me gustó nada las notas que dio, lo vi muy soberbio, hubiera dicho perdón me equivoqué, creo que va por ahí la cosa. Se me estruja el alma cuando escucho a ese nene -por Lucas Benvenuto-", aseveró.

Pero la actual conductora de La Peña de Morfi fue más allá y sentenció sobre la relación de Jey Mammón con un menor de edad: "14 o 16 años da igual, con los chicos no".

Luego, para cerrar, expresó que le parece bien que Jey se haya ido del país: "¿Qué va a hacer acá, tiene que poner distancia, acá creo que ni siquiera puede salir a la calle".