Lucas Benvenuto: "Para él (Jey Mammón) no está mal acostarse con un chico de 14 años"

jey.JPG Abuso sexual de menores. Lucas Benvenuto: "Para él no está mal acostarse con un chico de 14 años".

Luego de detonar el mundo del espectáculo al denunciar a Jey Mammón por abuso sexual a menores, Lucas Benvenuto se alejó del estrés y trauma de la ciudad.

Viviendo en Ushuaia mientras el artista acusado escapó a España. El joven dio su primera entrevista televisiva, en la que habló de su tiempo junto al denunciado y su larga lucha con la Justicia.

A través de la pantalla de "A la tarde", Benvenuto se sentó frente a Karina Mazzocco y explicó primero qué lo llevó a realizar una nueva denuncia, esta vez contra Jey Mammón, en el 2020. "Siento que hubo un determinado tiempo para entender lo que hizo cada uno", señaló sobre sus distintas denuncias, y aclaró que lo de Jey fue distinto porque involucró una relación. "Entendí que lo que él había hecho estaba mal y fue igual de doloroso que el resto".

►TE PUEDE INTERESAR: Jey Mammón llegó a Madrid y se enojó con los periodistas

En un largo descargo a través de Instagram, Benvenuto ya había mencionado un largo historial de abuso, por un tiempo a las manos de varios miembros de la banda de pedófilos encabezada por Jorge Corsi.

El joven también realizó sus denuncias contra ellos, pero la respuesta de la Justicia argentina lo dejó descorazonado.

Denuncia Jey Mammon y el otro.jpg Abuso sexual de menores. Lucas Benvenuto: "Para él no está mal acostarse con un chico de 14 años".

"Tuve otras prescripciones que tardaron mucho tiempo en salir. Yo hacía las denuncias, sufría lo que sufría con la Justicia; porque ese es el segundo abuso que sufrí en mi vida, por parte de la Justicia. Y después ver que en menos de dos meses salga una prescripción, fue mucho", confesó.

►TE PUEDE INTERESAR: Georgina Barbarossa criticó duramente a Jey Mammón

Es por esto que Benvenuto no tiene planeado realizar un juicio por la verdad contra Jey Mammón: "Me dio una respuesta la Justicia: no vuelvas acá. No voy a volver a sentarme en esa silla fría frente a una persona que no entiende. Yo sé mi verdad, denuncié, hablé, busqué ayuda".

Finalmente, el denunciante volvió a referirse a su tiempo junto a Jey Mammón, que el actor y conductor había descrito en su descargo como una "relación llena de amor".

"Hoy en día me da asco escuchar eso", respondió Benvenuto, quien no espera un reconocimiento del acusado. "Para él no está mal acostarse con un chico de 14 años. Es imposible que un abusador diga 'sí, yo abusé'".