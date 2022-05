Habló la mamá del "El Noba" desde el hospital y se mostró muy conmovida: "Recen por mi hijo"

Asimismo, sostuvo: "Volvió a ser mi hijo, con su semblante, con su color. Lo besé en toda la cara. Le nombre a su hija y le dije que también lo estaba esperando".

El-Noba-accidente-de-moto1.jpg Vanesa, la mamá de El Noba, brindó una conferencia de prensa tras el accidente de tránsito de su hijo.

"El médico que lo revisó dijo que a pesar de su gravedad, hay una luz de esperanza. Es joven y con el amor de esta gente y de la familia va a salir. Todos saben lo que es mi hijo. Es el amor de mi vida. Mamá lo espera y mamá siempre le va a hacer el aguante. Lo acompañé y lo voy a seguir acompañando", agregó.

La madre dio una conferencia de prensa junto al padre del músico, a 24 horas del accidente que sufrió en moto en Florencio Varela y por el cual se debate entre la vidas y la muerte.

También estuvieron el representante del cantante, Leandro Vecchio, y el abogado de la familia, Diego Storto.

Justamente, la convocatoria se realizó con el siguiente mensaje: "Se va a hablar una sola vez con todos para que quede claro lo que pasó y el estado de Lauti. Con fe y fuerza vamos a salir".

Vanesa remarcó que estuvo "al margen de todo lo que se dijo después del accidente" y añadió: "Yo solo sé lo que estamos pasando. Lo que opinan no es de mi interés, no me importa. Quiero que mi hijo salga, sé que va a salir".

El-Noba.jpg "El Noba", que es muy fanático de las motos, junto a La Joaqui, también cantante urbana.

"El Noba" es muy fanático de las motos, de andar en ellas y justamente la colisión que derivó en su internación se produjo mientras circulaba en una de ellas.

Respecto a las motos, la mamá reveló: "Toda mi vida peleé y luché para que no ande en moto. Siempre peleé pero estuve del lado de mi hijo. Estoy orgullosa de lo que es mi hijo. Es puro amor, es una de las personas mas buenas del mundo y tiene mucho que hacer todavía".

Visiblemente emocionada, Vanesa indicó: "Estoy enfocada en mi hijo. Sé que va a salir adelante. Siempre me decía 'viejita te amo, te voy a cuidar y nunca te voy a abandonar'. Y sé que lo va a cumplir".

"Recen por mi hijo, va a salir y sé que la próxima vez vamos a estar hablando juntos", afirmó.

Por último, precisó que este jueves al mediodía se dará a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de "El Noba" y en ese aspecto la madre aclaró que será ella la que lo dará a conocer.