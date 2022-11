Del Sahara a las bailantas mendocinas: Facundo García presenta dos libros de crónicas periodísticas

La entrada es libre y gratuita.

Facundo García África.jpg García con amigos de Kenia, durante uno de los viajes que plasmó en sus libros.

Lecturas para viajar lejos

García trabaja actualmente en UNO, después de haber conocido varias redacciones y medio mundo. Su primer libro fue publicado por la Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (Edifyl) en el año 2017 y cuenta las vivencias tras haber cruzado África de Norte a Sur por tierra.

"Preguntas de los elefantes es resultado de un viaje de más de nueve mil kilómetros por el continente africano. Los textos y dibujos provienen de cuadernos que anoté en el camino", advierte García en las primeras páginas.

Fue un trayecto lleno de imprevistos. Algunas experiencias y entrevistas del mendocino quedaron plasmadas en documentales que realizó en coautoría y que se publicaron en diario El País (España) o la cadena Al Jazeera (Qatar).

viaje Preguntas de los elefantes.jpg Trayectoria del viaje que relata el autor mendocino Facundo García en su libro "Preguntas de los elefantes".

García pasó por Egipto, Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, Mozambique y Sudáfrica.

Y cada noche anotaba las vivencias en sus diarios personales, que terminaron siendo la base para capítulos que arrancan desde el norte africano, atraviesan el Sahara, se internan en el verde intenso y los bordes de la guerra civil de Sudán del Sur para desembocar en la sabana y sus pueblos de tradición guerrera.

"Decía Buda que 'el maestro llega cuando el alumno está preparado'. Yo no sé si estoy preparado para otra cosa que no sea tomar vino. Estoy seguro, en cambio, de haberme topado con algunos maestros a lo largo de mi viaje. Y cuando digo 'maestros' no estoy hablando de new age. No creo en los gurúes. Me refiero a circunstancias o seres que enriquecen la vida. Simple", anota García sobre su experiencia.

Preguntas de los elefantes, por otro lado, terminó siendo más que un libro. Fue el puntapié inicial para que la UNCuyo invitara a la Argentina a una de las personas que protagoniza sus crónicas: la activista Lilian Naserian Martine.

Lilian Naserian Martine. Foto: Gentileza Prensa Municipalidad de Mendoza. Lilian Naserian Martine es oriunda de una aldea rural de Kenia y lucha por los derechos de las mujeres. Tras la publicación de "Preguntas de los elefantes" -protagoniza uno de los capítulos- fue invitada para dar clases en la UNCuyo.

Una aventura en cada esquina

El segundo libro contrasta con el primero en más de un sentido. Es como si, tras cruzar medio planeta, el autor se hubiese dado cuenta de que la aventura puede nacer cuando uno va a comprar tortitas para acompañar el mate. También hay épica en lo cercano.

De ahí el nombre: Era esto o poner bombas (Ediciones del Retortuño, 2020): la violencia y la locura del mundo versus el ejercicio de mostrar el absurdo que nos rodea para tratar de exorcizarlo.

La antología reúne los trabajos periodísticos de García entre 2005 -cuando empezó en el diario porteño Página/12- y 2020.

Así, desfilan entre los párrafos un poeta que vende sus versos para comer, un cantautor que padece una enfermedad mental pero se convierte en leyenda del indie, una especialista en estudiar los bichitos que se comen a los libros y un largo etcétera.

También hay historias sobre África que por diversos motivos -pudor, tal vez- el autor no se había animado a publicar anteriormente.

Daniel Johnston.jpg "Era esto o poner bombas" incluye una entrevista al cantautor de culto Daniel Johnston.

La galería no termina ahí. Era esto... incluso reseña lo que pasó un día en que el cronista decidió disfrazarse de ogro para descansar de sí mismo. O las peripecias de un mes que dedicó a recorrer -en madrugadas infinitas- las bailantas de Mendoza.

Viajes, expediciones urbanas, experimentos con palabras. Siempre con la sospecha de que en alguna parte debe haber una salida de este inmenso escenario de dementes en que se transformó el siglo XXI.

Shrek facundo garcía.jpg García en uno de sus experimentos periodísticos: se disfrazó de ogro para descansar de sí mismo e intentó continuar con su vida.

