La relación entre Carlitos y Marthita comenzó prácticamente de casualidad, a mediados de 1955, cuando se conocieron en un casamiento. Entre los 500 invitados, ambos coincidieron en la pista de baile y -aseguran- fue un flechazo instantáneo.

Carlitos Balá y su esposa Martha Veturiello.jpg

Marthita confesó que Carlitos la acompañó hasta su casa en colectivo y aprovechó el viaje para demostrar uno de los talentos que no perdió con el paso de los años: hacerla reír. “Me contó chistes de todos los colores”, recordó hace un tiempo la mujer. Ella tenía 18 años y él estaba rondando los 30.

En una entrevista en el programa de Susana Giménez, Carlitos recordó una anécdota que vivió con Martha, cuando recién empezaban su noviazgo: se puso a vender una birome en el colectivo mientras estaban en una cita. Aunque era muy reservada, la joven no pudo resistirse al ingenio de cómico, que solía hacer ese tipo de números en el transporte público para vencer su timidez.

¿Cuántos hijos tuvo Carlitos Balá?

En 1962 Carlitos y Marthita se casaron. Tiempo después agrandaron la familia con la llegada de sus dos hijos, Laura y Martín. “Para un cumpleaños mío me regaló el anillo de compromiso. Gracias a Hilda Bernard y a su esposo nos casamos, porque él tenía un contrato de un año seguido, entonces me dijo ‘nos casamos’. Estuvimos 7 años de novios porque fue escalonando todo, de a poco, no queríamos arriesgarnos”, contó Martha en ese entonces.

Carlitos Balá y sus hijos.jpg Carlitos Balá junto a toda su familia: Martín, Laura y Marthita. carlitosbalaoficial

La fama y el trabajo de Carlitos en los medios fue algo que debieron sumar a la rutina. “En una pareja uno se tiene que adaptar, yo me adapté a la modalidad de él por su trabajo, siempre dejé que ensayara tranquilo. Me gusta cuando sonríe, que esté feliz”, comentó Martha.

Además de dedicarle tiernos mensajes en las redes sociales en cada cumpleaños y en cada Día de los Enamorados, Carlitos Balá siempre se refirió a Martha como “una princesa”. El paso de los años no cambió el amor que construyeron, y Carlitos cumplió con algo que dijo tiempo atrás: “Cuando la conocí supe que iba a ser la mujer de mi vida y realmente no me equivoqué”.