Carlitos Bala cumple 95 Carlitos Balá murió a los 97 años.

Las insensibles palabras que Jorge Rial dijo tras la muerte de Carlitos Balá desataron una esperable polémica: “No lloro famosos”.

Así el periodista que conduce Argenzuela por C5N se diferenció de todos: “Nunca lloré la muerte de un famoso. Jamás”, dijo en la apertura de su programa radial. Y aunque nadie esperaba que llorara, sí suponían que al menos iba a expresar su admiración.

En cambio, explicó su postura ante este hecho: “Las lágrimas las dejo para llorar a mis seres queridos. No sé, yo lo vivo de esa manera”, justificó.

Carlitos Balá, ciudadano ilustre porteño. Carlitos Balá era querido por todos. Incluso fue reconocido como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo menos Rial mostró cierta empatía con el público: “Me conmueve más el dolor de la gente, esa cosa de sensación de dolor masivo y popular, que el fallecimiento de esa persona en sí. Quizás sea porque hace mucho que convivo con los famosos y aprendí a poner una distancia”, arriesgó Rial.

Luego de recordar que fue al velatorio de Perón a pesar de tener sólo 14 años, admitió que hubo una muerte que sí lo conmovió: “La muerte de un famoso que más me llegó y que más me impactó fue la de Julio Cortázar. Yo era muy fanático de él. Tan fanático que se los recomendaba a todos mis amigos”, recordó el periodista de espectáculos, y hasta confesó que sus amigos le dieron el pésame. “Me pegó muy fuerte, pero no para llorar. Para nada”, advirtió.

Además confesó que de chico le gustaba mas Titanes en el Ring que Carlitos Balá. “Por eso tampoco quiero hacerme el emocionado ni el compungido”, dijo.

Y agregó: “Ahora que pasó lo de Carlitos Balá no me voy a poner a hacer un racconto de su vida ni me voy a hacer el emocionado, porque no es así”, aseguró de entrada. “Como tampoco me va a pasar si un día pasa con Mirtha Legrand”, comparó.

Y tuvo palabras muy duras para quienes son la materia prima de sus informaciones: “Yo aprendí a sacarme eso de idealizar a los famosos. Yo los vi cómo tratan a la gente, cómo son en realidad, los conozco a la perfección”, afirmó con desprecio.