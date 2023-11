FotoEvanLlegada.jpg Evan logró romper dos marcas esstablecidas y quedarse con el galardón

"Soy medio manija, siempre se me ocurren cosas raras y necesito ejecutarlas porque quedarme con la duda no es lo mío" contó Evan, refiriendosé a su récord, pero dando a conocer un poco de su filosofía de vida que la ha llevado a vivir un sin fín de aventuras, arrancando por su viaje como mochilera hace casi 11 años a Uruguay.

Un viaje para cambiar su vida y un paso inédito a la historia mundial

Lejos de tener el clásico pensamiento de chico de 18 años en su cabeza, donde solo existe la idea de qué carrera voy a estudiar, en qué universidad o a dónde salir el fin de semana, Evan tomó una decisión poco común para la época, que sorprendió a todo su círculo íntimo: dejar su vida en Mendoza e iniciar una como mochilera.

Esta aventura llevó a la chica, que prácticamente acabada de salir de la secundaria allá por el 2013, a primero que nada, llegar a Uruguay, donde tocando la guitarra, vendiendo alfajores y panes rellenos, más que algún que otro malabar en las calles, logró mantenerse un tiempo. Como dice la famosa frase de las madres, Evan tenía "hormigas en la cola", y su estadía en el país vecino no duró mucho, por lo que rápidamente comenzó a buscar nuevos horizontes.

Atrapando salmón en Alaska, siendo moza en España o al frente de un bar en Alemania, Evan fue recorriendo de a poco el mundo, visitando más de 40 países diferentes en 10 años, de los cuales se destacan algunos como Costa Rica, Estados Unidos, Maldivas, Indonesia o Francia. Hace más de un año que la chica decidió asentarse en Alemania, y desde entonces comenzó a planificar un proyecto que hoy la pone en boca de todos.

Recorriendo Portugal en Skate Eléctrico: Una Aventura desde el Sur hasta el Norte (900 KILOMETROS)

Desde su paso por Estados Unidos, Evan le agarró cariño a andar en skate y longboard, y con su perfil muy trabajado en sus distintas redes sociales como Instagram (@alinfinitoo) y Tiktok, donde la chica mostraba sus aventuras diarias, un mensaje inesperado de una reconocidísima marca de skateboards hizo que comenzara a gestarse un sueño que tenía: viajar a través del mundo a través de este transporte. "Presenté un proyecto de cómo hacer cinco países en cinco continentes. Primero hice Luxemburgo y Portugal en Europa, hice Costa Rica también en Latinoamérica y ahora me faltan tres continentes, pero en el medio surgieron otros proyectos como hacer el camino de Santiago a principios de este año y, bueno, ahora el Récord Guinness" contó la chica sobre el inicio de su camino en el longboard.

"Antes de que terminara el año dije quiero hacer algo, quiero hacer el hito del 2023, y así fue que se empezó a gestar esto del Récord Guinness. La marca anterior era de una chica que hizo 1220 kilómetros, y un chico hizo 1440, entonces dije si soy la única en el mundo que hace esto, el récord tiene que ser mío" contó Evan que recorrió en longboard desde Frankfurt, Alemania, y cruzó todo Francia y España.

"Fueron 31 días desde Frankfurt a Madrid, en realidad desde Wiesbaden a Tres Cantos, paré dos días, el día 10 y el día 21 creo que paré, para descansar, me enfermé justo al principio también del del reto.Hacía un promedio entre 60 y 110 kilómetros por día, y la parte más interesante que crucé fueron los Pirineos, muchas subidas y muchas bajadas" contó de logro que la ha puesto en boca de todo el mundo.

Tras un viaje de 31 días que resultó una verdadera travesía, Evan reveló que no todo fue color de rosas, sino que desde la logística, hasta incluso los últimos días, ocurrieron un sin fín de complicaciones inpensadas: "el mapa no es el territorio, siempre que uno planea algo, nunca sale, así que uno tiene que preparar, hacer toda la logística como si fuera lo que te va a salvar la vida, y luego romper todos los esquemas, porque llueve, o porque se te rompe el skateboard, o por un montón de cosas. Por ejemplo la última semana fue un reto muy importante porque iba contra viento y mucha lluvia. Aveces hay que improvisar y eso también es lindo".

Foto1Evan.jpg La jóven mendocina acaba de terminar su proyecto y ya tiene su mirada en lo que viene

Con su mirada puesta en el Record Guiness como gran objetivo personal, sumado a la alegría propia de poder lograrlo, Evan ya puso los ojos sobre todo aquello que viene para ella: "ahora lo interesante es que qué hace uno cuando el sueño se cumplió, ¿no? ¿Cuál es el próximo proyecto? Es lo que todos me preguntan y es lo que me pregunto yo también, ahora no tengo ni idea, pero no sé si será extender el récord Guinness y hacer más kilómetros en el próximo viaje o simplemente cruzar países exóticos".

Argentina y Mendoza, siempre entre ceja y ceja

A pesar de que Evan lleva muchos años fuera del país, no se olvida de sus orígenes, no solo en este tipo de proyectos, sino en su día a día. A lo largo de sus viajes por todos lados del mundo, la joven se fue convirtiendo en una especie de emisaria argentina, llevando la cultura argenta a las distintas sociedades y compartiendo lo mejor de nosotros en las distintas sociedades.

Aunque aún "está en pañales", como suele decirse, Evan no se olvida de sus raices y la posibilidad de traer su iniciativa al país es un deseo latente que da vueltas en su cabeza, aunque implique una logística y una preparación mucho más grande: "quizás voy en febrero o marzo a la Patagonia con un skate porque me gustaría por lo menos pisar mi país con cuatro ruedas, dado que ya llevo tantos kilómetros en otros países me gustaría en Argentina poder andar un ratito. La idea es hacer un poquito de mi país, también me gustaría hacer un poquito de Mendoza en el skate, pero hay que ver los puntos de carga y la distancia porque en Argentina las distancias son otras":