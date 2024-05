Matías Merino, el ingenio detrás del primer edificio del mundo donde las cañerías contienen vino

Matías Merino, Empresario, (4).jpeg En su empresa tiene una canilla que derrama vino para mostrar que el edificio Anfitrión que ideó no es un imposible. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Amante de la física y las matemáticas, Matías Merino no le da respiro a su mente inquieta para crear desarrollos inmobiliarios de vanguardia. Así como para Mendoza está construyendo Anfitrión, original edificio de 10 departamentos que tendrán cañerías de agua fría, caliente y de vino, un viñedo en la terraza y una cava, todo ubicado en el corazón de la Quinta Sección; para Barcelona -ciudad gay friendly por excelencia- pensó en Distintxs, un edificio exclusivo para la comunidad LGTBI+.

Sí, su ingenio se enfoca en los ultrasegmentos, en propuestas de bienes raíces para "tribus", como él las llamará en esta entrevista que concedió a Diario UNO después de brindar por primera vez una charla TEDx en Buenos Aires con la que compartió su visión vanguardista e innovadora que busca transformar el panorama inmobiliario.

Hoy se define como empresario

-¿Cómo te definirías? ¿Emprendedor, empresario, profesional?

-Todo depende del momento de mi vida. Creo que una persona vive varias vidas en la misma vida. Mi primera vida estuvo vinculada al deporte de alto rendimiento. Luego comenzó mi vida profesional o de capacitación, en fin, la etapa de estudios y experiencia laboral rotando por varias áreas de la empresa Techint, la cual terminó a mis 28 años. A esa edad decidí comenzar a emprender, desarrollando varias empresas (18 para ser exacto) de las cuales fracasaron o no prosperaron 14. Luego de la pandemia, año complicado en mi vida, decidí seguir adelante únicamente con el Real Estate y capacitarme en este rubro, pero fue en este año cuando realmente me recibí de empresario. En resumen, hoy me defino como empresario.

-¿Cuándo nace Pi Real Estate y motivado por qué fundaste esta empresa?

-Pi Real Estate nace en el 2012, debido a que luego de mi experiencia en obras industriales de gran envergadura comencé mi propia empresa constructora (2008) y poco a poco me di cuenta que el Real Estate era muy amplio y con menos actores experimentados, ese fue el momento en el que decidí empezar Pi Real Estate.

Matías Merino, Empresario,.jpeg El empresario maipucino es CEO y fundador de Pi Real Estate, que lleva 12 años en el mercado inmobiliario local e internacional. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

-¿Cuál es el vínculo con España para tener sede también en Barcelona?

-Digamos que fue casualidad, ya que viví un año en Barcelona (2011) y me enamoré de la ciudad. Observé que era una ciudad muy cosmopolita y con mucha energía y empuje. En ese momento conocí a grandes personas y decidí obligarme todos los años a viajar. Dado esto último, fundé 2 empresas vinculadas a la construcción y otra al Real Estate, todo con el objetivo de viajar muchas veces al año a Barcelona sin importarme si obtenía o no ganancias.

La clave está en construir edificios ultrasegmentados

-¿Cómo surge la idea de desarrollos inmobiliarios relacionados al turismo y o a la diversidad sexual?

-En pandemia leí un libro titulado la “Estrategia del Océano Azul”, en él explica que podés hacer lo mismo que los demás y competir con ellos, lo cual de antemano sabíamos que perderíamos, ya sea por reputación o por costos. La otra forma de trascender es siendo innovador y realizar productos ultrasegmentados para públicos selectivos. Por supuesto, me incliné por esta última opción. Estábamos en pandemia cuando nos dijimos: "Vivimos en la tierra del sol y del buen vino, nos dedicamos al Real Estate y no existe un edificio que vincule estos dos puntos". Fue así que nace Anfitrión, el primer edificio en el mundo que tendrá cañerías de agua fría, caliente y vino, un viñedo en la terraza y una cava, este proyecto es apto y está pensado para Airbnb.

Por otra parte, actualmente nos encontramos desarrollando 3 proyectos en el Valle de Uco. Uno es un resort / spa llamado Huaycos, el cual está rodeado de viñedos. Otro es un barrio entre viñedos donde cada lote tendrá su viñedo individual. Y por último, un hotel sobre viñedos, sí sobre viñedos al cual se accede a través de pasarelas aéreas y las habitaciones serán bordalesas de vino arriba de las mismas.

Matías Merino, Empresario, (15).jpeg El edificio Anfitrión en una maqueta que posa en las oficinas de Pi Real Estate que Merino tiene en Mendoza. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Respecto a Barcelona, ciudad gay friendly, donde existe una zona llamada el Gayxample, no existe un edificio para este público; este fue el disparador de nuestro edificio LGTBI+ en España.

-¿Cómo hacer un edificio en pleno centro mendocino con cañerías por las que transite vino, terraza con viñedos y cava subterránea? Pareciera que en la mente de Pi Real Estate nada es imposible…

-Pensemos que tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo y volver al 12 de Octubre de 1492, nos encontramos arriba de una calavera. De repente alguien grita: “Tierra a la vista”, y percibimos que estamos junto a Cristóbal Colón que luego de 70 días de viaje se encuentra cansado, quemado por el sol, pero feliz por su logro. Ahora imaginemos por un momento que en esa euforia le contamos que el viaje que demoró 70 días y sin comodidad alguna, en el año 2024 podrá realizarlo en tan solo 3 horas, pudiendo llevar el triple de tripulación y equipaje... ¡volando!… y en algo más pesado que una paloma… y que la nave que nos transportaría se le llamará "avión". ¿Qué diría Cristóbal Colón a esta predicción? Seguramente nos diría que es imposible. Si hoy le cuento lo mismo a alguien en el 2024, ¿nos diría que es imposible? Esa es nuestra filosofía. Si es imposible es porque la tecnología aun no es la adecuada o porque alguien no lo pensó aún.

-¿Cómo definirías la innovación en materia inmobiliaria o arquitectónica?

-Aun se construye con hormigón, hierro, ladrillos y cemento, y no está mal, pero estamos en un rubro donde poco se innova. En mi opinión, la innovación está en estudiar al usuario, ver las nuevas tendencias y tecnologías, y analizar hacia dónde va el mundo.

-¿Cuánto influye el llevar a cabo ideas diferentes a la competencia en un país como Argentina?

-Es difícil, es un desafío constante. Tengo que mantener la convicción puertas adentro y hacia afuera, transmitir de manera convincente que nuestra propuesta es valiosa, que el inversor en Anfitrión tendrá una renta mayor a la que obtendrá si invierte en la competencia, y que la podrá sostener en el tiempo ya que la experiencia de servirse vino de manera libre a través de una canilla es algo único en el mundo. Nos está siendo más difícil vender Anfitrión en Mendoza que en el resto del país, ya lo dice el dicho: “Nadie es profeta en su tierra”...

Un negocio vinculado a los comportamientos humanos

-Conformar un equipo no sólo con arquitectos e ingenieros sino también con antropólogos y sociólogos, da señales del proceso de innovación de Pi Real Estate. ¿Ves al desarrollo inmobiliario como un todo integrado a diferentes aristas de la sociedad?

-En un 100% pienso que el desarrollo inmobiliario es un rubro integrador, que involucra distintos actores o partes.

-¿De qué modo se “revoluciona” la industria de los bienes raíces? ¿Es igual aquí que en España o en cualquier otra parte del mundo?

-El Real Estate está muy vinculado a los comportamientos humanos, por ende siempre dependerá de la cultura del lugar y de las tendencias mundiales.

Matías Merino, Empresario, (7).jpeg El empresario inmobiliario dice que el costo de la construcción pasó de 700 a 1.320 dólares el metro cuadrado, con lo cual ralentizó sus obras. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

-Tu proyecto del edificio Anfitrión tiene fecha de concreción para el año que viene. ¿Es así o se estiraron los plazos?

-Desgraciadamente, el costo de la construcción pasó de 700 a 1.320 dólares el metro cuadrado, por ende, nos llevó a ralentizar las obras, debido a que creemos que el costo bajará a 1.000 dólares el metro cuadrado y los valores de ventas rebotarán al menos un 30%. Por otro lado, hace un tiempo nos asociamos con inversores extranjeros y creamos Wines Real Estate. La idea es replicar estos proyectos en el exterior. Esta nueva sociedad está integrada por Pi Real Estate y 3 inversores extranjeros.

-A la hora de generar ideas, ¿pensás en el público de forma segmentada?

-Efectivamente, nuestra política es realizar proyectos de nicho, o mejor dicho, de tribus. Técnicamente hablando, realizamos proyectos ultrasegmentados para públicos específicos y selectivos.

Su debut en una charla TEDx

-¿Cómo surge la invitación a formar parte como speaker en la charla TEDx Barrio San Nicolás Salón y también ser panelista en el Congreso de la Construcción “Expo Construir”, ambos eventos realizados en Buenos Aires?

-Siempre estuve muy involucrado en congresos de Real Estate en distintas partes de Latinoamérica, lo que me ayudó a comunicar mis ideas y proyectos con distintos desarrolladores inmobiliarios. Poco a poco, nos fueron relacionando como aquellos arriesgados que hacemos proyectos disruptivos.

-¿Qué expusiste para las charlas TEDx, que a nivel global son muy requeridas por su estímulo a emprender de parte de jóvenes talentos de diferentes áreas?

-El titulo de la charla fue “Pensar fuera de la caja”, básicamente hablé de todos los fracasos que tuve durante mi historia de vida, lo que me llevó a no tener miedo a fracasar una vez más. Por otra parte, hablé de los proyectos que hemos realizado y los que estamos ejecutando, comentando todas las críticas que tuvimos desde el momento cero. En la charla intenté comentar que siempre seremos criticados, es parte del ser humano, siempre tendremos miedo y no debemos temer a fracasar. Recordemos que Leonel Messi “solo” ganó un mundial de 5 participaciones en las que estuvo, y no por eso es considerado un fracaso.

Matias Merino.jpg Merino fue invitado a participar como speaker en la charla TEDx Barrio San Nicolás Salón, en Buenos Aires. Gentileza Matías Merino

-Para vos, el espíritu inquieto, innovador y disruptivo de un emprendedor, ¿se hace o se nace?

-Siempre fui hiperquinético, siempre quise emprender y llevar adelante algún tipo de negocio. Recuerdo a mis 17 años querer cultivar caracoles para venderlos, por supuesto que el proyecto fracasó y hasta el día de hoy mi papá me hace acordar del proyecto cada vez que ve un caracol comerse una de sus plantas. Estoy seguro de que no todos servimos para emprender. Nos metieron en la cabeza que trabajar en relación de dependencia está mal y te hacen sentir inferior por hacerlo.