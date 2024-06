María Ungaro, la mendocina que instaló el esquí en la televisión mundial

Maria Ungaro en la nieve flia.jpeg Para María, lo más lindo del esquí es que puede compartirlo con su familia. Suelen visitar pistas de Argentina y de Estados Unidos. Foto: Gentileza María Ungaro

Y como si el tiempo pasara volando, no puede creer que hace 20 años ya logró el primer canal de televisión dedicado a la nieve: Winter Channel. Se trata de la productora de contenidos invernales más importante de Latinoamérica y la única señal de invierno de la región.

Es habitual en Ungaro -lo disfruta y le encanta- asumir desafíos como hacer móviles desde los centros de esquí, con temperaturas bajo cero y a 4.000 metros de altura, para informar en tiempo real el clima, las condiciones de la nieve y el estado de las pistas.

"Fuimos muy innovadores porque en aquel entonces no existían las redes sociales; éramos la red entre esquiadores donde se informaban, compartían contenido, se entretenían y formaban comunidad", dice María Ungaro, quien entre otros éxitos televisivos produjo la serie juvenil de Disney STM: Sé Tú Misma.

El esquí le provoca adrenalina y paz al mismo tiempo

-¿Cómo te definirías en el mundo del esquí? ¿Qué es para vos ser esquiadora?

-Soy una esquiadora apasionada por este deporte y todo lo que implica para mí: ejercicio físico, libertad, adrenalina, contacto con la naturaleza, calma, frío (que me encanta), paisajes maravillosos, momentos inolvidables en familia y con amigos, diversión, camaradería, viajes, aprendizaje, oportunidades, relaciones y trabajo.

-¿Qué significa ser considerada entre exponentes de este deporte en el mundo?

-Gracias a ese trabajo que me permite combinar dos pasiones, la producción televisiva y el esquí, se me abrieron las puertas de una industria que me encanta y a la que, desde el lugar que me toca, pretendo ayudar a desarrollar y crecer desde hace casi 20 años. Gracias a eso conozco a personas destacadas del mundo de este deporte y el turismo invernal con las que trabajo y colaboro para tal fin.

Maria Ungaro esquiando.jpg La productora de contenidos audiovisuales esquía desde su infancia y se propone difundir el deporte a través del canal Winter Channel. Foto: Gentileza María Ungaro

-¿Qué es lo que te da el esquí que no te da otro hobby o deporte en tu vida?

-El esquí me da la posibilidad de viajar a destinos maravillosos, hacer deporte en entornos naturales increíbles, en la montaña que es donde mejor me siento, en invierno es la estación del año que más me gusta. Me genera adrenalina cuando las bajadas son por montañas desafiantes y paz cuando respiro aire puro contemplando paisajes inolvidables, también diversión al compartirlo con mi familia y amigos. Y al haberlo combinado con trabajo me brindó la posibilidad de conocer personas interesantes y destacadas de este mundo, y hacer nuevos amigos con los que compartimos esta misma pasión.

-¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo por el esquí?

-No me hizo falta dejar algo para dedicarme al esquí porque pude combinarlo con el trabajo y hacer de ello no solo un modo de vida sino también un sustento. He sido muy afortunada por esto. Hago doble temporada sin resignar nada. Obviamente me gustaría pasar más tiempo aún en la montaña, pero ya va a llegar ese momento.

Cómo irrumpe Winter Channel en la televisión mundial

-¿Cómo surge dirigir un canal dedicado a la nieve e innovar en la televisión con Winter Channel?

-Winter Channel surgió hace casi 20 años como un canal de cable dentro del circuito cerrado de Las Leñas. Fuimos muy innovadores porque en aquel entonces no existían las redes sociales; éramos la red entre esquiadores donde se informaban, compartían contenido, se entretenían y formaban comunidad. Viajábamos por los distintos centros de esquí del mundo, llevando el contenido que generábamos a nuestra audiencia, y eso nos convertía en “los influencers” de la nieve, término que no existía pero lo éramos. Teníamos programas en vivo tal cual el formato streaming de hoy, y una señal de cable 100% de contenido invernal.

Winter Channel fue creciendo y se fue expandiendo. En el 2007 comenzamos a trabajar con Vail Resorts, el conglomerado de centros de esquí más grande del mundo; también llevamos muchos años generando contenido para Aspen Snowmass, Alterra. Transmitimos además las fechas de Copa del Mundo de la FIS en Latinoamérica, y durante la temporada de invierno emitimos nuestro programa semanal Winter News a través de ESPN/Disney. Con Winter News ganamos 4 veces consecutivas el Martín Fierro al mejor programa de deportes extremos. Durante todo este tiempo construimos una comunidad sólida, leal, interactiva y en constante crecimiento. Todos los años trabajamos en equipo para renovar contenidos, formatos, personalidad, servicios, con el objetivo de entretener, informar y formar a nuestra audiencia (sus noticias pueden leerse en la sección "Nieve y Esquí" de Diario UNO).

Maria Ungaro en Winter Channel 2017.jpeg María Ungaro en los estudios de Winter Channel. Ella es co-fundadora y directora de contenidos del canal. Foto: Gentileza María Ungaro

La productora, radicada hace años en Buenos Aires, se encuentra ahora trabajando en la nueva temporada de Winter News que estrena el próximo sábado 6 de julio por ESPN y Disney+.

El año pasado se lesionó por primera vez esquiando

-A través de tu cuenta en Instagram (en el perfil de tu alter ego, Penélope Powder), anunciaste tu retorno al esquí después de un accidente en las pistas...

-El año pasado, en el segundo día de la temporada y en una caída tonta pero con mala suerte, se me dio vuelta la rodilla y me rompí los ligamentos. Por experiencias ajenas sabía que iba a ser una recuperación larga y difícil pero nunca imaginé que tanto. Afortunadamente, hasta ese momento nunca me había lesionado, 42 años y a lo sumo un moretón. Fue duro, en mi caso y por características propias de mi cuerpo involucró mucho dolor físico, eso demoró bastante la recuperación. Pero gracias al trabajo magistral de mi cirujano, el doctor Arturo Makino, y a un equipo de entrenadores muy profesionales, a partir de enero (6 meses después de la lesión) mis días de dolor quedaron atrás y empezó un excelente proceso de recuperación que me permitió estar esquiando hace una semana atrás por primera vez en casi un año y disfrutarlo tranquila y segura.

Maria Ungaro en la nieve1.jpeg La imagen con la que María Ungaro mostró en su cuenta de Instagram (@penelopepowder) su retorno a las pistas, a casi un año del accidente.

-¿Qué le recomendás a quien jamás esquió y teme golpearse? ¿Es un deporte que puede iniciarse a cualquier edad?

-Mi recomendación es que, sea a la edad que sea, se inicien con profesionales que les enseñen, capaciten y acompañen para aprender y disfrutar lo más posible, y evitar lesiones o malas experiencias. En Argentina tenemos excelentes profesionales del esquí, la mayoría de ellos formados en AADIDESS, asociación que lleva más de 50 años capacitando instructores de esquí, snowboard, Telemark, pisteros socorristas, entrenadores de clubes, instructores de esquí adaptado; todos muy capacitados que trabajan alrededor del mundo y pueden hacer que la experiencia sea maravillosa.

Se puede comenzar a esquiar a cualquier edad, pero no es lo mismo empezar de chico que de grande. El esquí es un deporte muy técnico que implica destreza, equilibrio, manejo de velocidad, coraje; y todo ese combo funciona mejor a corta edad. No obstante, conozco a muchas personas que empezaron a los 25 o 30 años y lo disfrutan muchísimo. También tiene que ver con las condiciones motrices y habilidades de cada persona, y la capacitación que hayan recibido.

La nueva pista de esquí mendocina que busca protagonismo

-¿Cómo viene esta temporada de nieve en nuestra provincia?

-¡Ya está siendo excelente, afortunadamente! Es impresionante la cantidad y calidad de nieve que precipitó durante la segunda quincena de junio. Los mendocinos y quienes visiten nuestra provincia van a poder disfrutar mucho de la nieve este invierno.

-Ya has esquiado en El Azufre, una nueva pista en Mendoza. ¿Cómo es y cómo creés que se va instalando en el mapa turístico y, en particular, en el mapa deportivo?

-El Azufre no es la excepción a todos los lugares espectaculares que tiene la cordillera mendocina. Se ubica en un valle enorme, atravesado por el río Valenzuela, enmarcado en volcanes, con laderas naturalmente diseñadas para esquiar en todos los niveles. Empezó como un sueño y se va concretando en distintas etapas. Hoy es una operación pequeña en cantidad de personas que lo visitan, pero enorme por lo que implica haber construido y operar una base segura y confortable en un lugar remoto y hostil. El Azufre se va instalando en el mapa turístico internacional como una experiencia de esquí diferente a la que ofrecen los centros de esquí tradicionales; lo bueno es que hay mercado para todos.

Maria Ungaro en la nieve El Azufre.jpeg Ungaro destaca El Azufre como una pista única que ofrece Mendoza y que se instala en el mapa del esquí internacional. Foto: Gentileza María Ungaro

La esquiadora mendocina considera que "Argentina es muy afortunada en contar con tantos centros de esquí que invierten, desarrollan y mejoran sus instalaciones y operaciones todos los años". Conocedora del rubro, dice que "desde hace ya un tiempo, se fueron sumando varias operaciones nuevas, más pequeñas pero sólidas, y todo suma a que quienes esquían o se inician en este deporte puedan disfrutarlo más y mejor".

En su intención de promocionar este deporte, la productora audiovisual remarca que "la gente por ahí no se imagina el esfuerzo descomunal y la inversión sideral que se requiere para operar centros de esquí en condiciones difíciles y riesgosas como las que se presentan en la montaña, y cambiantes y desafiantes como las que presenta nuestro país".

Por eso desde Winter Channel uno de sus objetivos es mostrar el resultado de ese trabajo "a través de la comunicación e información, del disfrute de la gente en la montaña, del deporte, las actividades, de los profesionales y atletas, de los emprendedores, y de todo el ecosistema de esta industria que va creciendo año a año mundialmente".

El Azufre, su lugar en el mundo

-¿Considerás que el mendocino debería ser más amante del esquí, viviendo al pie de la Cordillera de los Andes, o que sí hay referentes del deporte de nieve en Mendoza?

-Noto, a la distancia porque me fui hace casi 2 décadas, que los mendocinos disfrutan y aprovechan más la montaña que hace unos años, a través de distintas actividades y deportes. Acampar, hacer rafting, tirolesa, trekking, escalada, andinismo, mountain bike, enduro, parapente, ala delta, hasta un simple picnic y paseo en auto, es un planazo que se puede disfrutar en Mendoza. Somos muy afortunados de tener la montaña que tenemos, ¡ni hablar del paisaje que nos enmarca!

-¿Cuál fue tu mayor desafío a la hora de esquiar o de competir aquí y en el mundo?

-Mi mayor desafío hasta ahora fue recuperarme de la lesión para volver a esquiar fuerte y segura. Pero a lo largo de los años he tenido varios, primero aprender a esquiar, mejorar técnicamente, esquiar por pendientes cada vez más pronunciadas, a veces en condiciones de nieve riesgosas, aceptar trabajos cada vez más desafiantes y arriesgados.

-¿Tenés una pista predilecta, local, nacional o del exterior?

-La verdad es que tengo mi corazón desperdigado en varias montañas: en Las Leñas es donde pasé mi juventud esquiadora, donde le enseñé a esquiar a mi hija, y donde nació Winter Channel; Catedral (Bariloche) es un centro de esquí que me maravilla todos los años por su desarrollo, calidad, mejora constante y también por sus paisajes que considero entre los más lindos del mundo, es de mis preferidos; Vail (Estados Unidos) es una montaña enorme en la que me encanta esquiar hasta cansarme y fui durante más de 15 años seguido; Aspen (Estados Unidos) me cautivó de una forma muy especial, el pueblo, la montaña, la comunidad, la idiosincrasia, el folclore, la arquitectura hacen que sea mi preferido en Estados Unidos y al que visito todos los años; Los Alpes (Suiza-Francia)... ¡paisajes impactantes y pistas desafiantes si las hay! Cientos de centros de esquí por conocer aún, me falta tanto.. Y por último pero el más importante para mí: El Azufre que representa mi lugar en el mundo; estaré allí por varias semanas el mes que viene.

Lo hará, seguramente, con la mejor compañía: su esposo, el empresario mendocino Alejandro Spinello, y su hija Bianca.