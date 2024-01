Una serie de Disney producida por una mendocina lideró ranking de audiencias juveniles

En contacto con Diario UNO, la mendocina María Ungaro (de MediaHub) reveló que durante su primer mes de exhibición Sé Tú Misma alcanzó el puesto número 1 del Kids Top Content en Argentina. En México se ubicó en el segundo puesto del mismo ranking, al considerar el primer trimestre completo desde su estreno; y en Colombia se mantuvo en el puesto 7.

STM (1).jpg Renata Laveaga (Sol/Fire), Joe Torbell (Tammy/Raven) y Sofia Carrera (Mara/Gema) interpretan a las hermanas protagonistas de la serie musical.

"Las primeras mediciones que recibimos son del primer trimestre completo y nos llena de alegría", expresó Ungaro sobre el alcance de la serie cuyo elenco lo integran jóvenes actores y actrices de nuestro país y de México.

"Estamos esperando el resto de las mediciones para tener un panorama más abarcativo", sostuvo. De todos modos, la repercusión en audiencia fue tal que STM se tradujo al portugués y llegó en diciembre a las pantallas de Brasil, tanto en plataforma como en el canal de cable.

Además, como si esto fuera poco, la serie musical sobre tres hermanas mexicanas huérfanas en busca de su propio destino se convertirá en tira diaria de la señal de Disney a partir de este lunes 15. El canal emitió el año pasado la serie en formato semanal y ahora lo hará de lunes a viernes.

Y Ungaro anunció que planifican una nueva temporada de STM: Sé Tú Misma para lanzar este año.

El camino (asegurado) al éxito

La producción de STM: Sé Tú Misma hasta llegar al público fue grande, desafiante e intensa, según la mirada de María Ungaro, quien confesó: "Esperábamos que fuera un éxito porque la serie tiene todo el contenido para que así lo sea". Se refirió a la calidad argumental, musical, a los talentos actorales y el despliegue técnico que significó este proyecto audiovisual.

Bajo la dirección de Martín Sabán y con guión de Fernanda Riveros y Matías Rodríguez, la serie fue íntegramente filmada en Buenos Aires y se estrenó el 4 de octubre por Disney+ Latinoamérica.

La excelente respuesta de la audiencia se debe también a la solidez del equipo detrás de este éxito infanto-juvenil. "Fue un lujo tener a Martín (Sabán) en la dirección así como a los guionistas, que venían de experiencias como Soy Luna y Once, y en la parte musical a Eduardo Frigerio y Sebastián Mellino que también son unos expertos", confirmó Ungaro.

Y en cuanto al proceso de trabajo en sí, la productora mendocina lo definió como "arduo pero muy divertido; gracias a la conformación de todo el equipo de producción lo pudimos disfrutar. Con profesionalismo, disciplina y orden, cuando esos factores están controlados, el éxito está garantizado", consideró.

Se tú misma.jpg Las hermanas mexicanas son huérfanas y van en busca de su propia identidad a través de la música.

En ese sentido, María anunció que podría venirse una segunda temporada durante este año:

"Estamos planificando una nueva temporada de STM. Estamos viendo de acomodar todo, organizándolo, ya que no es fácil encarar semejante producción pero todos queremos hacerlo. Sería para los próximos meses".

Una historia que suena fuerte en Spotify

La música es una pata fundamental en la serie, ya que su historia gira en torno a ella a través de tres hermanas sin padre ni madre que conforman la banda de pop más exitosa del momento. Sin embargo, cansadas de la presión y el control absoluto de sus vidas por parte de la manager Jackie (en la piel de Melania Lenoir), su tutora legal, las chicas deciden crear identidades falsas y formar STM, una banda que les permitirá interpretar su propia música y perseguir sus sueños.

"La música está caminando muy bien en Spotify", afirmó Ungaro sobre las 16 canciones que integran el disco disponible en esa plataforma. Y explicó que las canciones han pegado en los adolescentes gracias a la fusión de géneros como el k-pop, el pop y la balada reguetonera. "La música está muy buena para que pegue en los chicos; además todos los temas tienen su contenido, enmarcados dentro de una parte de la historia de la serie", destacó.

Y respecto a la temática de STM: Sé Tú Misma, Ungaro describió: "Es una historia sobre la búsqueda de la identidad en un momento tan crucial como la adolescencia. Transmite los valores de la amistad, de la resiliencia, del amor en todas sus formas".

Los episodios de esta primera temporada enganchan también desde la sensibilidad que transmiten estas tres hermanas huérfanas "que están definiendo lo que realmente quieren para sus vidas, porque hasta ahora las manejaba su manager; pero que no están solas, están acompañadas por un entorno de amigos que las valores y les son leales", relató la productora.

"Desde lo argumental, la serie tiene mucho impacto; logra captar los conflictos adolescentes pero desde un lugar de la resolución, siempre propositivo y que empuja para adelante", remarcó acerca de este producto para niños y jóvenes que también cuenta con videoclips en su canal de YouTube.

María Ungaro y su obsesión por los "detrás de escena"

María Ungaro tiene 42 años. Nació y creció en Mendoza pero hace casi 20 años que vive afuera de la provincia, de los cuales 18 trabaja como productora audiovisual.

"De chica me gustó mucho la televisión y el cine, me intrigaba siempre lo que era el detrás de escena. Veía todos los 'behind' de producciones de series o películas que pasaban los canales", reveló acerca de sus recuerdos de infancia y juveniles en la provincia. Y contó que "me encantaba también encontrarle fallas en la continuidad de las escenas; me detenía en la iluminación también; todas esas cuestiones que hoy sigo observando".

Cuando llegó el momento de elegir la carrera universitaria, María no sabía bien cómo volcar esta pasión que sentía por la pantalla y encarar lo que le gustaba a nivel académico. "Entonces estudié Administración de empresas, porque me iba a dar herramientas para esto que quería hacer, que era producir", explicó.

Y justificó que se trasladó de joven a Buenos Aires porque "todo lo que tiene que ver con la generación de contenidos ahora está más descentralizado, antes no, tenías que irte de Mendoza".

Precisamente, sobre su tierra natal la productora confesó: "Me gusta volver a Mendoza para compartir tiempo con la familia y los amigos, pero tengo otro ritmo, otras costumbres". Y anticipó que para este 2024, además de STM: Sé Tú Misma, la esperan otros proyectos para MediaHub.