Es mendocino y recicla barricas de roble para fabricar lámparas, columpios, sillones y cavas

Garotto, perro de Ernesto Ronco que recicla barricas de roble.jpg El nombre del emprendimiento es en honor a Garotto, el perro labrador de la familia Ronco.

De dónde obtiene las barricas de roble

El carpintero explicó que les compra las barricas a las bodegas cuando quedan en desuso, porque a los cinco años las sacan de circulación y él aprovecha para obtener un material que le sirve para fabricar sus productos. Añadió que ahora los precios han subido mucho y que le está costando mucho conseguir.

Ernesto dijo que el reciclado de madera le permite crear con diferentes colores, tonos y betas; porque van cambiando según la barrica. Agregó que la Dirección de Economía Social y Asociatividad de Mendoza le brinda ayuda económica para comprar insumos, maquinaria y el espacio para vender los productos.

Ernesto Ronco, dueño de Garotto Artesanías, recicla barricas de roble (17).jpeg El carpintero explicó que le compra las barricas a las bodegas cuando están en desuso. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Garotto Artesanías y su evolución

"Me empecé a dedicar plenamente porque siempre me gustó la carpintería. Yo en mi casa había hecho todo: placares, una barra, todo ese tipo de cosas", dijo Ernesto, que desde hace seis años ocupa su tiempo para el emprendimiento.

El hombre sostuvo que era carpintero y hacía muebles, pero cuando empezó con Garotto le gustó más lo artístico porque le da más libertad. Comenzó haciendo tablas para ferias privadas y eventos. Luego se inscribió en una convocatoria del área de Desarrollo del Gobierno de Mendoza, que organiza una feria en el Parque San Martín.

Ernesto Ronco, dueño de Garotto Artesanías, recicla barricas de roble (7).jpeg A Ernesto le gusta más la carpintería artística porque le da más libertad. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

"Siempre me gustaron las barricas de roble. Me gusta reciclar porque es una madera hermosa. Me da pena que las usen de tacho de basura. Cuando veo la fábrica de barricas, cómo las hacen, todo el proceso que lleva su factura, me da lástima que las desperdicien así", afirmó.

Ernesto explicó que utiliza todas las partes de las barricas, las tapas, las ruelas, hasta los zunchos.

Ernesto Ronco, dueño de Garotto Artesanías, recicla barricas de roble (15).jpeg "Siempre me gustaron las barricas de roble. Me gusta reciclar porque es una madera hermosa", dijo Ernesto. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Productos fabricados con barricas de roble

Garotto Artesanías está en la feria del parque General San Martín los viernes, sábados y domingos, pero sólo lleva los productos chicos, fáciles de transportar. Tiene un catálogo con las artesanías grandes para que los clientes vean fotos y puedan encargar. Además vende por una cuenta de Instagram que maneja su esposa Mariela.

Ernesto dijo que su época más fuerte es primavera-verano porque hay más movimiento de turistas y de ferias. Añadió que ahora los están salvando los chilenos que vienen a la provincia y compran en cantidad, aunque también está el turismo nacional, que recibe envíos a destinos como Buenos Aires y Córdoba.

Garotto Artesanías, recicla barricas de roble (3).jpeg Garotto Artesanías está en la feria del parque General San Martín viernes, sábados y domingos. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

"Yo hago para ir vendiendo, tengo stock pero también trabajo por encargo. Me han hecho pedidos de carteles para tranqueras, por poner un caso. Siempre aparece alguien que te pide justo lo que no tenés o algo distinto que ve en otro lado y lo trato de hacer, es un desafío", contó.

Ernesto detalló que hacer una mesa le lleva tres días. Las tablas de asado son más complicadas porque debe pegarlas, esperar a que se sequen, lijarlas mucho. Eso tarda tres o cuatro días. Y las bodeguitas insumen como 200 tornillos alrededor, con barnizado y mucho trabajo.

Garotto Artesanías, recicla barricas de roble (6).jpg Ernesto tiene stock de productos pero también hace pedidos por encargo.

El emprendedor sostuvo que las tablas giratorias son lo que más vende porque las utilizan para picadas, pizzas, tacos, sushi. Los precios de los productos son:

Tablas de tapa de barrica $9.000

de tapa de barrica $9.000 Lámpara embutida $22.000

embutida $22.000 Cavas de roble para 15 botellas $60.000

de roble para $60.000 Cavas triangulares para 12 botellas $30.000

Garotto Artesanías, recicla barricas de roble (5).jpg Lámparas embutidas realizadas con barricas de roble recicladas.

Sillón $40.000

$40.000 Mesita $27.000

$27.000 Columpios $9.000