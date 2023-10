Los mendocinos tiran 150 kilos de remedios vencidos y residuos patológicos por hora

Miriam Skalany, directora de Protección Ambiental de la provincia, explicó a Diario UNO que es muy poca la cantidad de medicamentos que se genera en los hogares; pero la recomendación en caso de tener algún remedio vencido es llevarlo al centro de salud u hospital más cercano, que si bien no tienen contenedores exhibidos, deben recibirlos y separarlos junto a la recolección propia.

Sustenta, tratamiento de residuos patogénicos y farmacéuticos (6).jpg La empresa Sustenta se encarga del transporte, tratamiento y disposición final de los residuos farmacéuticos y patogénicos de Mendoza.

La funcionaria sostuvo que el principal problema de tirarlos junto a la basura común es de salud y no ambiental, porque hay personas que recolectan los remedios vencidos y los transforman en droga. Añadió que los medicamentos que pueden llegar a ser peligrosos son los radioactivos o para tratamiento de cáncer, pero no van a llegar nunca a una casa porque están controlados por hospitales, centros de salud y veterinarias.

En 2021 el diputado (PJ) Duilio Pezzuti presentó un proyecto para crear el Programa Provincial de Medicamentos Pos Consumo, que se encuentran vencidos, caducados y en desuso, almacenados en domicilios particulares y en efectores de la salud pública y privada, pero nunca se trató.

Refiriéndose al proyecto, Skalany dijo que los medicamentos no son dañinos para el medio ambiente, de lo contrario no serían factibles de consumo. Por otro lado, añadió que los médicos deberían ser responsables en recetar a los pacientes la dosis justa, para que no queden sobrantes. Y las personas no deberían comprar remedios de venta libre si no los necesitan.

Sustenta, tratamiento de residuos patogénicos y farmacéuticos (11).jpg Los mendocinos tiramos entre 100.000 y 120.000 kilos de medicamentos y residuos patológicos por mes.

Sustenta, una planta modelo

Skalany aclaró que Mendoza tiene una planta modelo en el país porque no permite que estos desechos, que pueden ser peligrosos, terminen esparcidos en basurales y lugares accesibles a la población.

Los generadores deben registrarse en el Ministerio de Salud para que Sustenta recolecte sus residuos y luego la empresa les pasa un informe mensual de cantidad y entidades.

La directora de Protección Ambiental explicó que cuando salió la ley Nº 7.168, el tratamiento iba a ser para todos los residuos que se generaran en efectores de salud públicos y privados, veterinarias y geriátricos. Sin embargo, cuando se implementó, se estableció que sólo se traten los presuntos, que son los que han estado en contacto con infectocontagiosos y los de las salas de emergencia que no saben si están o no contaminados.

Sustenta, tratamiento de residuos patogénicos y farmacéuticos (4).jpg Skalany dijo que Sustenta es una planta modelo porque no permite que estos desechos terminen esparcidos en basurales y lugares accesibles a la población.

"No van todos los residuos de los hospitales a tratamiento, en época de pandemia iba todo", dijo la funcionaria. Aclaró que los medicamentos vencidos de las farmacias vuelven a los laboratorios, quienes se encargan de su disposición final. Por otra parte, añadió que el 65% de los residuos es de origen público.

Marcelo Catalá, contador y gerente de Administración y Finanzas de Sustenta, dijo que la empresa tiene una logística con hojas de rutas para buscar los residuos de los diferentes generadores. Los recolectan en un camión balanza, se le realiza el pesaje a cada uno y llegan a la planta para su tratamiento.

"El residuo se acumula en una bolsa que se cierra. Ellos ponen dentro de la caja la bolsa donde se acumularon todos los residuos, la cierra con las cintas y nosotros lo pasamos a recolectar. Las cajas de los farmacéuticos son azules y las cajas de los patogénicos son rojas. Nosotros recibimos la bolsa que está dentro de la caja ya cerrada, ya separado", dijo Catalá.

Sustenta, tratamiento de residuos patogénicos y farmacéuticos (1).jpg Marcelo Catalá, contador y gerente de Administración y Finanzas de Sustenta (cuarto de izquierda a derecha).

Cómo es el tratamiento de los residuos farmacéuticos

El gerente de Sustenta explicó que los residuos farmacéuticos son alrededor de un 3% del total y van directo a un horno pirolítico, a una temperatura aproximada de 800ºC, donde se transforma en cenizas, que se analizan, se ponen en un box y se envían a un centro de disposición final. Catalá agregó que se concreta un envío una vez al año a un relleno de seguridad ubicado en Neuquén.

A su turno, Miriam Skalany sostuvo que el horno permite que no se formen las dioxinas y furanos que se generan a partir de productos con cloro, que son los más tóxicos. Añadió que van a termodestrucción todos los medicamentos y los desechos anatomopatogénicos, que son los órganos o partes del cuerpo humano o animal.

Sustenta, tratamiento de residuos patogénicos y farmacéuticos (3).jpg Tratamiento que reciben los residuos farmacéuticos y patogénicos en Sustenta.

Cómo es el tratamiento de los residuos patogénicos

Los residuos patogénicos son los restos de laboratorios, algodones, gasas, agujas, bisturíes, tornillos, clavos y cualquier tipo de elemento que haya estado en contacto con infectocontagiados.

Catalá remarcó que el residuo patogénico se introduce en el autoclave -un esterilizador- con un sistema de vapor de 180ºC, donde quedan inertes y se hace la disposición final en una celda en El Borbollón, que está autorizada como relleno de seguridad. Todo se cubre con tierra y queda tapado.

Sustenta, tratamiento de residuos patogénicos y farmacéuticos (5).jpg Los residuos patogénicos son los restos de laboratorios, algodones, gasas, agujas, entre otros.

Sólo las cajas se pueden reciclar y ese dinero Sustenta lo dona a CONIN

El gerente de Sustenta explicó que no se pueden reciclar ni volver a utilizar estos desechos, pero sí las cajas donde vienen los residuos. "Al final del día, todas las cajas recibidas se esterilizan en el autoclave y ese cartón se le da a una empresa recicladora. Lo recaudado se dona a la Fundación Conin", añadió.

La empresa envía a la recicladora alrededor de 7.500 kg mensuales de cartón para su molienda, enfardado y posterior venta. La Fundación Conin recibe la donación mensual de la venta del material y se destina al sostenimiento de los Centros de Promoción Humana y Prevención de la desnutrición infantil “El Plumerillo” y de Recuperación Nutricional “Madre Teresa de Calcuta”.