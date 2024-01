Víctor Fayad lanzó el primer roll over para refinanciar $77.000 millones de deuda

Este roll over, el primero que se activa a un mes del inicio de la gestión de Alfredo Cornejo, se da gracias a la autorización que le brindó la Legislatura, en este caso para la refinanciación es de $77.000 millones, lo que corresponde a parte de los vencimientos del Bono PMM29 en dólares estipulados para este año: U$S 52 millones en marzo y U$S 52 millones en septiembre.

IMG_0077_Avalùo Impositiva y Presupuesto 2024.JPG El Gobierno de Alfredo Cornejo puede lanzar este roll over porque así lo autorizó la Legislatura cuando aprobó el Presupuesto 2024 y las leyes de Avalúo e Impositiva.

A esa autorización la gestó el mismo Cornejo, que aún antes de asumir y cuando aún se debatía en la Casa de las Leyes el Presupuesto 2024 se reunió con los intendentes del PJ y con el entonces jefe comunal de San Carlos, Rolando Scanio y negoció modificaciones en esa pauta presupuestaria a cambio de que le aprobaran el roll over.

Preocupa la foto de la caída de la recaudación

Los cálculos del ministro Víctor Fayad no arrojaron buenas noticias en los últimos días. Es que a la confirmación de que Mendoza recibiría un 20% menos de la coparticipación que mandaba la Nación, se le sumó un informe que revelaba que también había caído en diciembre la recaudación de los 4 principales impuestos provinciales.

Según esos datos en 2023 el pago del impuesto de Sellos se desplomó un 16%, lo sigue el impuesto Inmobiliario que también se redujo en un 15,6%.

De todos esos impuestos provinciales el que menos cayó -al menos en esa comparación de lo que se pagó en diciembre del 2022 versus lo que se abonó el mes pasado- fue el impuesto Automotor, más conocido como la patente, que se redujo en un 10,5%.

impuesto automotor e inmobiliario.jpg El impuesto Automotor previsto para este 2024 no moifica la alícuota y también tendrá topes como viene ocurriendo desde hace varios años.

En tanto, en la comparación de lo que se pagó en diciembre del 2022 y lo que efectivamente se recaudó en diciembre pasado Ingresos Brutos que cayó en un 12,5%.

Si bien en Hacienda aseguran que esa caída en la recaudación era previsible y responde a que esos impuestos provinciales tuvieron en el 2023 topeos que estuvieron muy por debajo de la inflación, que cerró el año con un 211%, esa caída no deja de marcar una preocupación.

Es que entienden que el 2024 puede parecerse más a ese último trimestre del año pasado.

A eso se suma, que en pocos días más el mismo Fayad será quien deba responder a las negociaciones paritarias de los gremios de empleados estatales que ya adelantaron que pretenden aumentos que equiparen la inflación.

En respuesta a esas expectativas, el mismo gobernador Alfredo Cornejo les pidió no alentar falsas expectativas, y les recordó aquella caída en la recaudación, que será también el punto de partida en las negociaciones salariales.