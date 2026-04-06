Un empresario con presencia en Mendoza se consolida al frente de Loma Negra, la mayor cementera del país

A su vez, Pampa Energía es concesionario hace más de 25 años de Hinisa-Hidisa, que opera las centrales hidroeléctricas de Nihuiles y Diamante, en San Rafael. Un vínculo que se replantea tras el vencimiento de la concesión.

Mindlin El empresario desembarcó en Mendoza con Pampa Energía, pero hace un año adquirió la fábrica de muebles Platinum

De Platinum a los cambios en Loma Negra

El 2025 fue un año prolífero para Mindlin. Es que además de su interés por Loma Negra encargó otra inversión en Mendoza: la compra de Cuyo Placas, la firma matriz de la tradicional fábrica de muebles Platinum, a través de su firma Fiplasto.

Ahora, el empresario y sus socios consolidan su presencia en Loma Negra. Es que la cementera comunicó la emisión de casi 1,3 millones de nuevas acciones, equivalentes a un aumento de capital superior a los $2.800 millones de reales.

Es parte del acuerdo por la reestructuración del pasivo de LN, que implica el ingreso de acreedores que suscribieron parte de esas nuevas acciones como se acordó en el convenio.

"Como resultado la composición accionaria se vio modificada, incorporándose como accionistas aquellos acreedores que suscribieron las nuevas acciones emitidas en el marco del aumento de capital", confirmó Marcos Gradín, responsable de Relaciones con el Mercado de Loma Negra.

Claves de la compra de la cementera n° 1 del país

A fines de 2025 Mindlin, con el consorcio Latcem, había tomado el control de la cementera fundada por Alfredo Fortabat hace más de 70 años. Y que en los últimos años había adquirido Intercement (Grupo Mover/ex Camargo Correa).

Con la reconfiguración del paquete accionario de Loma Negra, Latcem detenta 38,7% del total. En tanto sus socios Redwood y Moneda se reparten otro 50,7%, y los demás accionistas el 10,6% restante.

El objetivo de la compra era integrar la estratégica producción de cemento con proyectos de construcción e infraestructura energética (SACDE) de la que Mindlin es un jugador de peso.

Con 21 fábricas en distintos puntos del país, Loma Negra domina casi 50% del mercado de cemento. También posee centros de producción de hormigón y controla la concesión de cargas del tren Ferrosur Roca.