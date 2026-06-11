La canasta básica total, que estadísticamente determina la línea debajo de la cual los ingresos son insuficientes y dejan sumida a una familia en la pobreza, llegó a $1.382.821,28 en Mendoza el último mes. Al mismo tiempo, la canasta alimentaria, límite de la indigencia, alcanzó los $578.586,31 según la medición de la Dirección de Estadísticas (DEIE).
La canasta básica que marca el umbral de la pobreza se acerca a $1,4 millones en Mendoza
Es el valor de la Canasta Básica Total para una familia tipo. En el caso de la canasta alimentaria, que determina la indigencia, roza los $579 mil mensuales
En definitiva, son los ingresos que necesita procurarse una familia tipo, es decir, padres y dos niños en edad escolar, en base a sus necesidades nutricionales. Sólo durante abril, el valor de la canasta exigió el equivalente a 4 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil), una relación que casi se mantuvo igual en mayo en base a un salario de $363.000.
Comparativamente, la CBT familiar de mayo reflejó un salto de más de $21 mil, superior al intermensual marzo-abril. En el caso de la CBA la variación fue inferior y apenas llegó a $9 mil de un mes al otro.
¿Qué pasó con la canasta básica calculada en base a lo que requiere un individuo?
La que determina la indigencia, es decir, sólo lo necesario para alimentarse, llegó a $187.244,76 mensuales por persona de acuerdo a la estadística provincial. En tanto, la canasta total (incluidos servicios entre otros ítems) alcanzó los $447.514,98 en mayo.
Cómo se mide la Canasta Básica en Mendoza
A los componentes de la CBA (Canasta Básica Alimentaria) se los valoriza con los precios recolectados cada período de medición. Son obtenidos de un relevamiento de la DEIE en 70 puntos de toma entre súper e hipermercados, almacenes y negocios tradicionales del Gran Mendoza, en base a entre 20 y 50 precios por variedad.
Además, se tienen en cuenta los requerimientos nutricionales según la edad, el sexo y la actividad de las personas, para lo cual es necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada individuo.
En cualquier caso, la variación interanual, en línea con la inflación, ya rebasó el 30%. En mayo del 2025 la Canasta Alimentaria apenas se ubicaba en torno a los $415 mil para un grupo familiar de 4 integrantes, mientras que para cubrir la CBT ese núcleo y no considerarse pobres necesitaba asegurarse $1.008.470,45 a lo largo del mes.