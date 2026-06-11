La canasta básica que marca el umbral de la pobreza se acerca a $1,4 millones en Mendoza

¿Qué pasó con la canasta básica calculada en base a lo que requiere un individuo?

La que determina la indigencia, es decir, sólo lo necesario para alimentarse, llegó a $187.244,76 mensuales por persona de acuerdo a la estadística provincial. En tanto, la canasta total (incluidos servicios entre otros ítems) alcanzó los $447.514,98 en mayo.

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Cómo se mide la Canasta Básica en Mendoza

A los componentes de la CBA (Canasta Básica Alimentaria) se los valoriza con los precios recolectados cada período de medición. Son obtenidos de un relevamiento de la DEIE en 70 puntos de toma entre súper e hipermercados, almacenes y negocios tradicionales del Gran Mendoza, en base a entre 20 y 50 precios por variedad.

Además, se tienen en cuenta los requerimientos nutricionales según la edad, el sexo y la actividad de las personas, para lo cual es necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada individuo.

En cualquier caso, la variación interanual, en línea con la inflación, ya rebasó el 30%. En mayo del 2025 la Canasta Alimentaria apenas se ubicaba en torno a los $415 mil para un grupo familiar de 4 integrantes, mientras que para cubrir la CBT ese núcleo y no considerarse pobres necesitaba asegurarse $1.008.470,45 a lo largo del mes.