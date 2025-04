Operativos. Esta semana se controlaron las seis pescaderías locales. Hubo un intento de especulación, y casi se quedan con el pescado arriba del camión.

“No le dejé bajar la mercadería. Nosotros tenemos clientes a los que les vendemos buena carne y no les robamos… Se la hice dejar en el camión… Estuvo tratando de venderla en algún otro lugar, y no lo consiguió. A los dos días volvió a llamar, y acordamos cerca de 7.000 pesos el kilo, que a nosotros nos sirve… Nos subió, pero no lo que él quería” cuenta una fuente de la empresa compradora. Puso el pescado en sus góndolas a poco más de 8.000 pesos el kilo y para el sábado, ya no le quedaba merluza fresca. Vendió bien. “Y el asado también. En Semana Santa la gente compra carne para el Domingo de Pascuas, como si no fuesen a quedar vacas en el planeta” grafica.

La salida del cepo cambiario

Para entender esta historia hace falta contexto. El viernes 11 a las cuatro de la tarde el INDEC anunció una inflación mensual del 3,7 %. En Mendoza fue levemente inferior, del 3,1 %. La diferencia no tiene gran importancia en este momento del año. Pero la inflación de marzo fue casi la mitad del IPC acumulado. Se veía venir un recalentamiento de los precios. A las seis y media de la tarde de ese día y previo a una de las semanas más cortas del año, el BCRA y el gobierno anunciaron la salida parcial del cepo para personas físicas, y una “banda de flotación” del dólar entre $1.000 y 1.400 pesos, de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Las grandes productoras de alimentos encargaron trabajos urgentes a los economistas que las asesoran. “A todas les dijeron que el dólar se iba a acomodar enseguida cerca de los 1.350 pesos… más cerca de la banda superior” contó un supermercadista que trata con las grandes. El viernes mismo por la tarde, el presidente Javier Milei estuvo varias horas en Neura con su amigo Alejandro Fantino. Allí pronosticó que quienes aumentaran de más, “se van a meter los productos en el orto”, una frase bastante gráfica que ilustra el idioma habitual del presidente.

Recorrida en Mendoza

El lunes por la mañana, en una de las primeras recorridas los móviles de Radio Nihuil detectaron una plaza tranquila en el Gran Mendoza. Pero a media mañana, Matías Pasqualetti compartió un dato preocupante: la harina les estaba viniendo a los panaderos con aumentos del 9 %, después de haber sufrido aumentos de precios en los huevos y la margarina, por ejemplo, semanas antes de la salida del cepo cambiario. Las panaderías entraron en pánico y una de las cámaras que los agrupa en la provincia pidió un subsidio a los panaderos. Pero no alcanzaron a aplicar el aumento. Como los molinos productores retrocedieron en sus listas aumentadas, las panaderías de Mendoza no alcanzaron a trasladar a sus clientes este aumento.

Los alimentos básicos no tuvieron aumentos especulativos el lunes, pero supermercados y mayoristas comenzaron a recibir listas con aumentos de entre el 9% y el 12 % el martes. Y empezaron los casos parecidos a los del mayorista de pescado que casi pierde un camión de mercadería por subir los precios en el camino desde Mar del Plata a Mendoza.

Panadería.jpg Las panaderías no alcanzaron a trasladar los precios "nuevos" que después dieron marcha atrás.

Hubo otros vaivenes parecidos de retroceso en los aumentos de precios. Uno de los mayoristas importantes de Mendoza recibió durante martes y miércoles listas nuevas con aumentos que iban del 9% al 12,5 %. El dólar del primer día sin cepo había trepado a 1.250 pesos promediando la “banda” establecida por el BCRA, y los remarcadores movieron rápido las manos. “Se pusieron de acuerdo. Nos llegaron aumentos de Molinos Río de la Plata, Molino Cañuelas, Aceitera General Deheza, Unilever… de todos… las harinas venían con el 9 %” contó un mayorista con terminal en Mendoza. “Nosotros rechazamos las listas… todos los de la cámara de mayoristas lo hicimos… y decidimos aguantar. En nuestro caso, el stock de los productos con vencimiento nos permitía estirar dos semanas y comunicamos que no íbamos a comprar. Todos hicimos lo mismo… pero entre el miércoles a la noche y el jueves, las productoras desactivaron las listas. Molinos fue el primero. Nos llamaron para avisar que compremos, que la lista con aumentos quedaba sin efecto” dijo. Por lo que este fin de semana y el lunes, los precios de la mayoría de los alimentos que se venden en Mendoza deberían ser iguales al último día con cepo, el viernes 11 de este mes.

Los que resistieron las listas

Entre los que recibieron listas con aumentos y que no aceptaron la mercadería están Maxiconsumo, Tadicor, Yaguar, Oscar David, Buj, entre otros, lo mismo que los supermercados Carrefour, Vea, Átomo y Chango Más. A todos les avisaron que las listas “infladas” iban para atrás. Molinos, Cañuelas y Unilever encabezaron el “recule en chancletas”, luego de una reunión poco auspiciosa de cerealeras y productoras de aceites y sus economistas, con miembros del gobierno nacional, concretamente del equipo del ministro Luis Toto Caputo. A la vez, el gobierno está apurando al campo para que liquide sus dólares. Película repetida en cada gobierno cuando necesitan divisas.

Tras la llegada de las listas nuevas, los mayoristas informaron su decisión de “no comprar” al público. Antes, Molinos Río de la Plata se había comunicado con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien festejó la baja de los precios al nivel anterior.

Embed Molinos retrotrajo toda la suba de precios. Buena reacción. Y sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes. https://t.co/e8rvhuy0sF — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 17, 2025

Este lunes, cuando abran los mercados, el precio de arranque del dólar oficial a la venta será de 1.160 pesos por dólar. Eso es una pérdida de valor del peso respecto del dólar, de un 5,75 %. Hay una discusión entre economistas y funcionarios respecto de si es o no una devaluación, pero habrá que ver la serie en el mes. El lunes, algunos empezaron a decir “devaluación” cuando el dólar trepó a los 1.250 pesos.

Los supermercados, los mayoristas, los que venden frescos, tampoco tienen demasiado margen para moverse. La caída del consumo de marzo de este año respecto de marzo del año pasado ha sido del 5,74 % en promedio aunque desacelerando. Fueron 16 meses consecutivos de baja, de acuerdo a la consultora Scentia, la que siguen todos en el sector del comercio al mayoreo.

La leche y la carne

Además de la salida del cepo que encarece el dólar, hay componentes estacionales en el precio de algunos alimentos clave. La leche comienza a subir desde abril hasta julio, porque los fabricantes de quesos y lácteos empiezan a stockearse de leche en polvo como insumo principal, y la producción baja por el invierno. Aunque la leche estuvo en alrededor de 1.100 pesos el litro durante seis meses. “Nosotros llegamos a tenerla a 990 pesos” cuenta un mayorista.

La carne fue otro fresco en riesgo. El consumo cayó otro 2,7 % en marzo a mínimos históricos. Las carnicerías grandes confiesan que venden un piso de 10 % menos (en kilos) que el año pasado. Algunos, aún menos. “Yo no voy a subir… si subo los precios, voy a vender menos y la gente no va a poder comprar” razona una carnicera conocida del barrio Bombal, en Godoy Cruz. Va en línea con un dato que dio Bebo Granados el Jueves Santo en el programa Primeras Voces, que conduce Andrés Gabrielli por Radio Nihuil: “...la base monetaria, que es la suma de la plata que está en la calle más la cuenta corriente de los bancos, es la mitad de lo que había históricamente. Hay menos pesos en la calle, y más dólares” explicó. Y dijo que el tipo de cambio con los dólares que llegaron del FMI, el BM, y dos préstamos más (todo por más de U$S20.000 millones), debería ser de 911 pesos”. Datazo. Reafirma que el “no hay plata” sigue corriendo.

Hubo sectores en los que hubo aumentos disparados el lunes con el dólar a 1.250 pesos. En la compra de bicicletas y repuestos, las subas fueron de hasta el 20 %. En repuestería de vehículos importados, hasta el 10 %. ¿Venderán?

El gobierno local

El gobierno de Mendoza es un gran cliente para todo tipo de proveedores y tiene sus propios gastos. Los gremios pidieron reabrir paritarias tras el aumento del IPC de marzo (3,1 % en la provincia) y Alfredo Cornejo los puso en pausa. La pulseada será dura.

Es claro que la depreciación del peso argentino trae aparejado el aumento de los gastos de la administración. En transporte, área que depende de Natalio Mema, hay un ítem que pagan las empresas y que el gobierno provincial les reconoce a través de un subsidio, y que consiste en la reposición de unidades y mantenimiento. “Es todo Mercedes Benz…” indica una fuente. Pero aún es pronto para calcular el impacto devaluatorio. Calculan que tardará un par de meses. Sobre todo porque la semana pasada se anunció el aumento del boleto a partir del 12 de mayo.

Sí ocurre algo en particular con la obra pública. “Algunos están pasados de rosca con los montos que traen para las obras del resarcimiento de Portezuelo. Muy por encima de los presupuestos. Pero resulta que para eso tenemos dólares, mil millones. Las licitaciones van a ser en dólares, para que sean en una moneda constante que tenemos atesorada” explicó un informante. Y dio como ejemplo el contrato por 280 mil dólares con la Universidad Nacional de Cuyo, para que analice a fondo todas las estructuras del Estado. Es decir, dónde sobra gente, dónde falta, en qué áreas hay procesos de más, o repetidos. “Vamos a tener poca plata, entonces querremos ponerla donde el empleo público agregue valor” dicen en el Gobierno.

TRANSPORTE BANCOS PARO MENDOZA (19).jpeg El boleto costará 1.000 pesos desde el 12 de mayo. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Hay áreas sensibles donde la salida del cepo puede generar riesgo de gastos mayores. El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE que conduce Tadeo García Zalazar es una de ellas. Sobre todo por los alimentos en escuelas, y el traslado de docentes y alumnos en zonas donde no llega el transporte público de pasajeros. De todos modos, creen que los “avisos” de aumentos de insumos que están en el catálogo habitual de compras que sigue Hacienda, empezarán a aparecer este mes. Son los que compran computadoras, papelería, todo tipo de insumos para “la diaria”.

El impacto de la salida del cepo y la depreciación del peso respecto del dólar en el presupuesto de la provincia, bajo la órbita del ministro Víctor Fayad, sería moderado, por ahora. La suba del tipo de cambio con un dólar más caro, sube el valor de la deuda en pesos. Pero no sería relevante. “La deuda es poca y ya pagamos el vencimiento de marzo” señala un informante. En la otra punta del tobogán, suben las regalías que cobra la provincia por explotación de gas y petróleo. Luego habrá que ver cómo se estabiliza la ecuación dólar-precios-salarios. No sólo por las subas que vaya dictando la economía, sino porque este es un año de temperatura electoral.

La mayoría de los ministros de Cornejo manejan a la perfección las derivaciones de la economía. Uno de ellos hizo un aporte clave, respecto del gobierno nacional y la salida del cepo: “...era absolutamente necesario lo que hicieron. Estoy mucho menos preocupado hoy que el viernes 11. Era insostenible lo cambiario, y a la vez era la única pata floja que tenía -y sigue teniendo- el gobierno”. Una definición arriesgada, pero certera para muchos. El dólar sigue estando barato. Y si no, veamos el sentido de la fila hacia Chile. Más de 20.000 personas pasaron desde Mendoza por Los Libertadores en esta Semana Santa, y unos 13.000 ingresaron a la Argentina por el Paso Internacional Cristo Redentor. Un 5 % de flotación hacia arriba aún no hace la diferencia como para suspender el paseo y las compras al otro lado de la cordillera.

Ahora, habrá que ver cómo se mueve el dólar en la banda de flotación. Eso es lo que determinará el movimiento de los precios.