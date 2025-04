El Gobierno rechazó reabrir las paritarias por la salida del cepo como pidió el SUTE

Embed - En MENDOZA los GREMIOS NO se CALLAN

"Le dicen que no a los gremios porque manifiestan que las variables económicas no han cambiado por ahora, que en todo caso van a ver cómo impactan en los precios, que pueden tener modificaciones porque de hecho ya lo hemos visto en algunas listas que ya vienen modificadas, y que en todo caso para ver si reabren o no, van a revisar la inflación que se conocerá el 14 de mayo", reforzó Fiadino, mostrando la nota de respuesta del Gobierno al SUTE.

En esa respuesta el Gobierno reafirma que en base al análisis de esos datos objetivos, junto con otros indicadores económicos, se verificará si se alteraron las condiciones que se pactaron en la paritaria vigente.

Qué aumentos acordó el SUTE para el primer semestre del 2025

A fines de febrero pasado, los referentes del SUTE y el Gobierno acordaron los aumentos que recibirían los docentes mendocinos hasta la mitad de año.

paritarias sute sedano correa.jpg A fines de febrero los dirigentes del SUTE acordaron los aumentos que recibirán los docentes hasta mediados de año. Ahora por la salida del cepo salieron a pedir la reapertura de paritarias pero el Gobierno lo rechazó.

Ese acuerdo paritario incluía un aumento para marzo del 7%, del 2,5% en abril, del 2% en mayo y del 1,5% en junio.

Con estos incrementos, el salario mínimo garantizado de los docentes que se inician en el rubro pasaría de $570.000 (ingreso actual) a $654.000 en el mes de junio.

En el caso de los que tengan más de 30 años de antigüedad, el sueldo pasaría a ser de $705.000.