Los dueños de camiones advirtieron que el faltante de gasoil se agravará cada vez más

APROCAM aseguró que no ven una pronta solución para el faltante de gasoil que vive el país.

Olivencia, quien también es miembro de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), agregó: "Hicimos nuestras averiguaciones y en los últimos 10 días se largaron licitaciones para la compra de gasoil y no hubo oferentes. Nadie le quiso vender gasoil a Argentina. Entonces, no es solo el faltante de dólares sino la inseguridad que tienen para vendernos por la falta de compromiso y responsabilidad que tienen".

Además, dijo que Mendoza presenta "un condimento particular. Como tenemos el paso internacional, los chilenos, brasileños, uruguayos y paraguayos que pasan por aquí, calculamos que son 1.200 camiones que circulan por la frontera, de los cuales el 45% o 50% son brasileños o de otros países, se abastecen de combustible acá. El transporte internacional se lleva 250 mil litros por día, eso multiplicado por 25 días son casi 6,5 millones de litros de gasoil mensuales. El agravante se multiplica y genera cada vez más problemas".

Faltante de gasoil y malestar generalizado

El secretario general de Aprocam expresó que hay un descontento generalizado tanto de los transportistas como de los choferes, quienes viven día a día el problema. "Lo peor de todo es que ponemos a nuestros choferes a la espera de cargar combustible. Un viaje que duraba 72 horas entre ir y volver, ahora se extiende toda una semana. También hay una falta de respeto y humanidad con toda esta gente".

Sobre una posible medida de fuerza, el empresario aseguró que inevitablemente eso va a ocurrir solo: "Ya no podemos salir más a la calle, estamos en alerta con cámaras hermanas del Norte. La idea que pasa por nuestras cabezas es parar en las empresas para no seguir pagando costos extra y no seguir fastidiando a nuestro personal".

Respecto a los dirigentes de camioneros, Pablo y Hugo Moyano, afirmó que en este conflicto no aparecieron nunca, "No tenemos llegada con ellos, además no aparecieron en ningún momento".

