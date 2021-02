La mayoría de los primeros obreros de la cosecha 2021 son mendocinos

Sobre el plan Reinventa, Lizana dijo que "es una buena intención, pero estos son programas que no contemplan el conocimiento territorial necesario para que se puedan llevar adelante". Sin embargo acotó que "como iniciativa está bien, pero habría que depurarla y trabajarla. Todo instrumento de acerque al que quiere trabajar con el que quiere dar trabajo es bueno".

Sin embargo dijo que "me parece que mucha de la gente que se ha inscripto en el Reinventa no sabe de que se trata la cosecha y va a durar un día" y agregó que "hay una gran desocupación y pobreza en Mendoza y por eso la gente va y se inscribe, pero no se si van a poder trabajar en la cosecha".

Además la dirigente vitivinícola sostuvo, sobre el precio del tacho, que "están pidiendo un precio que seguramente es justo, porque el trabajo es muy sacrificado, pero para nosotros es muy difícil de pagar si no sube el precio de la uva".

Sobre esto indicó que el pago de $35 por tacho es complejo de pagar para el productor "si no se llega al precio mínimo de la uva que hemos propuesto", que es de $20 el kilo de criollas, $30 para las tintas b y de $40 para los varietales blancos. "Esos números son los resultantes de un estudio de costos que hizo el INTA y al que le sumamos un mínimo de rentabilidad", acotó, y aclaró que los que los productores que ya están cosechando "están llevando la uva a la bodega sin precio".

Finalmente pidió que "el gobierno nacional explique bien los alcance de los programas y planes de los trabajadores, ya que no todos los planes se pierden por trabajar. Sobre esto no hay una buena información".

"Preocupación"

Mauro Sosa, del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, dijo que "hay preocupación" por lo que ocurrirá con la mano de obra para levantar la cosecha. "Además de la merma que se ha registrado los años anteriores de llegada de trabajadores, con la implementación de protocolos sanitarios para el ingreso a la provincia y la registración nos hemos encontrado con que hay muchos trabajadores que se niegan a ser registrados por temor a perder sus planes sociales y beneficios y eso genera una serie de dificultades".

Sin embargo Sosa "todavía es pronto para hacer estimaciones, ya que recién se ha empezado a moler en las bodegas" e indicó que "quizás la semana próxima habrá más precisiones".

Con respeto al Reinventa, dijo que "veremos como funciona" y sentenció: "veremos en una semanas con cuánta mano de obra se cuenta realmente".

"Cosecha semi mecanizada"

Gustavo Gil, del área de Economía de la Municipalidad de Junín, reconoció que "hay un poco de miedo en el productor de contratar a gente que no ha cosechado nunca", refiriéndose a los anotados en el Reinventa, pero indicó que "lo iremos viendo con el correr del tiempo".

Además indicó que "de la zona Este se han inscripto pocos" en ese plan y que la mayoría de los obreros disponibles para la cosecha, "son los que siempre han estado y se toman las vacaciones de sus trabajos para levantar la cosecha" y estimó que "no hay tanta necesidad de cosechadores de afuera en la zona".

Además recomendó a los productores organizar con tiempo la logística y promovió el uso de la cosecha semi mecanizada. "Con el sistema bin puede trabajar toda la familia. Es algo que ya están organizando en varias cooperativas de la zona y que deberemos promover para que se extienda".