Todas las alternativas para la cosecha 2021

La cosecha 2021 será un desafío. La pandemia genera una gran incertidumbre, puntualmente por no saber si llegarán a Mendoza los obreros golondrina para levantar la uva en la próxima vendimia. Si bien la escasez de mano de obra ya venía sintiéndose desde hace unos 6 o 7 años, ahora se teme que eso se agrave muchísimo más. “Si no viene la gente del norte acá no se levanta la cosecha”, dice Marcelo Sánchez, medranino, productor, generador de soluciones para sus pares, hombre experimentado.