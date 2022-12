Empresarios mendocinos rechazaron el bono para privados y acusaron a la Nación de ser generosa con lo ajeno

Para los empresarios el Ejecutivo "pretende ser generoso con lo ajeno, distribuyendo lo que en muchos casos es inexistente".

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también manifestaron su preocupación y expresaron que las pymes "no están en condiciones de afrontar el pago del bono", no solo por los cinco meses consecutivos de baja de ventas minoristas, sino también porque este mes corresponde el pago del medio aguinaldo.

Industria Metalúrgica Metalmecánica.jpg Firmaron el documento en rechazo al bono de fin de año: Sergio Martini, presidente de ACDE; Fabián Ruggeri, de ACOVI; Andrés Zavattieri, presidente de AEM; Eduardo Pulenta, del CEM; Alfredo Cecchi, titular de la FEM; Daniel Ariosto, presidente de la UCIM; y Matías Díaz Telli, de la UIM.

El duro comunicado de la Mesa de Producción y Empleo de Mendoza

Sergio Martini, presidente de ACDE; Fabián Ruggeri, de ACOVI; Andrés Zavattieri, presidente de AEM; Eduardo Pulenta, del CEM; Alfredo Cecchi, titular de la FEM; Daniel Ariosto, presidente de la UCIM; y Matías Díaz Telli, de la UIM, juntaron fuerzas para rechazar contundentemente el pago obligatorio de un bono para trabajadores privados con ingresos netos de hasta tres salarios mínimos.

Los empresarios acusaron al Poder Ejecutivo Nacional de poner a "todo el arco productivo bajo el mismo paraguas" sin importar la situación en la que se encuentra cada negocio. "En muchos casos, los recursos no alcanzan ni para pagar los haberes", dijeron.

Consideraron también mediante un comunicado muy duro que titularon "La generosidad bien entendida" que la Nación está cometiendo un "acto peligroso de generosidad engañosa: ser generosos de parte de quienes no producen, ser generosos sin importar las consecuencias, solo visualizar el “distribuir”, sin atender o descuidando al “generar” lo susceptible de ser distribuido. Ser generosos con lo ajeno".

Fue entonces cuando aprovecharon para hacer su aporte y pedirle al Gobierno nacional que baje drásticamente el peso sobre el sector privado reduciendo "inmediatamente" el IVA en los productos de primera necesidad.

También valoraron como opción "disminuir sustancialmente los impuestos al trabajo (aportes patronales y laborales)" para que esos fondos vayan al salario neto del trabajador y mejoren sus ingresos.

Esos, dicen, son los reales actos de generosidad que podrían cambiar el rumbo del país y que "no incluyen seguir golpeando a quienes siguen pagando la fiesta de otros".

Independientemente de lo pronunciado, sí entienden los empresarios que la práctica de entregar bonos de fin de año es habitual y merecida y que se da cuando las empresas han logrado resultados razonables a pesar de la coyuntura.

"Gratificar, reconocer y empoderar es parte del ADN de cualquier empresa que desee progresar, no es necesaria la intromisión del Estado para que el sector privado haga lo que tiene que hacer", expresaron los firmantes

comercio en Mendoz.jpg

El comunicado de la CAME en contra del bono para privados

Alfredo González, presidente de la CAME, reconoció por otra parte que los trabajadores "perdieron poder adquisitivo por la inflación" pero entiende que "el marco correcto para recuperarlo son las paritarias, muchas de ellas aún abiertas".

Desde CAME aseguraron que las pymes no están en condiciones de afrontar el pago del bono: “Muchas de las pymes que representamos son monotributistas y no podrán soportar el impacto financiero de esta medida, ya que el mecanismo de deducción del 50% del bono en el Impuesto a las Ganancias no las contempla”.

"Exhortamos al gobierno nacional a revisar esta medida e incluir cualquier iniciativa similar en el marco de la negociación sindical-empresaria que ha demostrado su eficacia a lo largo de los muchos años de vigencia”, finalizó González.

