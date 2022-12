El joven herido por policías tras los festejos del Mundial tiene fractura de cráneo y un ojo lesionado

Emiliano represión.jpg Emiliano al salir de la seccional. Los médicos analizarán su evolución durante los próximos días.

El entrevistado le confirmó al periodista Marcelo Sisso que Emiliano tiene fractura de cráneo y "la posibilidad de perder la visión en uno de los ojos", aunque las perspectivas de recuperación son favorables.

"De todas formas, mi principal tristeza pasa porque él no fue al centro a protagonizar ningún incidente, sino que se encontró con un operativo policial muy violento", se sinceró el artista.

Gómez añadió que tras haber privado de la libertad al joven duranta casi 24 horas, la Justicia no encontró motivos para imputarlo. "Nos pasamos toda la noche escuchando desde afuera de la comisaría sus gritos de dolor. No nos dejaban pasarle medicamentos ni verlo", acusó.

Detención tras los festejos por el Mundial

Emiliano no tiene antecedentes penales y su familia todavía no comprende por qué uniformados de la Policía de Mendoza le pegaron y se lo llevaron preso -aseguran- entre las 22 del martes y las 20 del miércoles.

El padre recapituló: "Lo único que él recuerda es que sintió un golpe en la cara muy fuerte. Cuando recuperó el conocimiento, vio que lo habían aislado y estaba entre rejas".

"En ningún momento se me informó sobre el estado de salud en que estaba mi hijo, y aún con fractura de cráneo no recibió asistencia médica. Los doctores me han dicho que si hubieran podido tratar las lesiones antes, el panorama podría haber sido mejor", dijo "Tiki", quien avisó que tomará medidas legales por lo ocurrido.

"No se comunicó conmigo ninguna autoridad ni me han dado explicaciones -cerró-. Y ahora nos adelantan que el domingo habrá 2.500 agentes destinados al operativo por los festejos. Yo pido por favor que seamos razonables. Somos seres humanos, no números ni expedientes".

En este video pueden verse algunas de las escenas que se vivieron en pleno centro de Mendoza:

Investigan a 5 agentes por la violencia policial

La Inspección General de Seguridad (IGS) inició una investigación para analizar el desempeño de al menos 5 policías que participaron de los operativos tras la victoria de la Selección argentina frente a Croacia por las semifinales del Mundial Qatar 2022.

Entre la gran cantidad de hinchas que se movilizó al centro de Mendoza después de la goleada había algunos que realizaron destrozos en colectivos -calculan que alrededor de 100 vehículos quedaron afectados-, más roturas varias en la Peatonal Sarmiento y la calle Arístides Villanueva.

Eso derivó en una represión que fue grabada por ocasionales transeúntes y que está siendo analizada por la IGS, organismo que preside Marcelo Puertas. De hecho, está abierta la posibilidad de sumar testimonios y quienes tengan información que aportar pueden comunicarse al 261 360 3900.

En los videos que trascendieron se ven claros excesos, incluyendo golpes a personas que están indefensas e incluso en el suelo. En tanto, desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que entre 7 y 10 agentes resultaron con lesiones producto de las escaramuzas.

"Estamos en la instancia de información sumaria. Luego, si desde la IGS se considera que hay evidencias contundentes como para abrir un sumario, se abrirá", aclaró Puertas en diálogo con este diario.

La pesquisa transita sus instancias preliminares, aunque los 5 efectivos ya han sido identificados. Puertas adelantó que no descarta que haya más personas involucradas: dependerá del material que surja y de testigos que podrían presentarse a declarar.

La semana que viene se confirmaría si se inician o no los sumarios. Y si eso ocurre, los acusados serán -como mínimo- trasladados. Si quedan muy comprometidos por la evidencia, podrían pasar a pasiva.

Asimismo, la IGS puede elevar compulsas para que las pruebas sean remitidas a la justicia penal, donde es factible que se inicien causas.

