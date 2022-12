El peronismo mendocino se enojó por la suspensión del servicio de micros en la final del domingo

Este jueves desde el Ejecutivo se anunció que una de las medidas adoptadas para tratar de impedir que se repitan hechos como los sucedidos tras el partido semifinal con Croacia, es suspender el servicio de micros durante 4 horas. Es decir que cuando el partido termine, y si Argentina gana, será muy difícil para quienes no viven en el centro llegar hasta Peatonal y San Martín, epicentro de cada celebración.

disturbios4.jpg Los daños en el transporte público tras los festejos por la victoria ante Croacia en el Mundial Qatar 2022.

En micro al centro, no

Los que tienen como único medio de movilidad el transporte público no tendrán prácticamente chances de ir a las celebraciones céntricas como ha ocurrido ante cada victoria de la Selección argentina. Al menos no las tendrán de ir en micro.

A esto se suma que habrá una zona de exclusión a la que no se permitirá acceder en ningún tipo de vehículos. Se trata del perímetro formado por calles Rioja, al Este; 25 de Mayo, al Oeste; Colón y Vicente Zapata, en la zona Sur; y Córdoba y Godoy Cruz, en la zona Norte. O sea: habrá que dejar los rodados en las inmediaciones y caminar.

El martes hubo hechos violentos protagonizados por algunos grupos que secuestraron micros, se subieron a los techos de los colectivos, dañaron unidades y provocaron otros disturbios.

Pero además, tras la represión policial se registraron denuncias de excesos, registrados en videos en los que se ve a uniformados patear y golpear a detenidos, incluso a algunos de ellos a pesar de estar reducidos en el piso. Por esto, 5 miembros de la fuerza son investigados por la Inspección General de Seguidad.

Micro secuestrado Festejos.jpg La imagen que el Gobierno no quiere que se repita con personas en los techos de los micros.

Qué dijeron desde el peronismo

La diputada nacional Marisa Uceda consideró impopular la medida: "Y cuando creíamos que no se podía ser más antipueblo, dejan 4 horas sin transporte público a la provincia, sin importar que debas ir a trabajar o volver a tu casa. No solo son un mal gobierno, son todo lo malo".

Mucho más duro fue el senador Lucas Ilardo, quien picante como siempre, expresó: "¿De verdad QUE como no pueden garantizar seguridad suspenden el servicio de transporte? Van a dejar a familias sin servicio frente a una emergencia por su ineptitud? Serán responsables penales de cualquier tragedia. Recemos, porque con ustedes, es lo único que queda".

Después, en respuesta a un usuario de Twitter que le recordó lo de los micros secuestrados, dijo: "Secuestrado está cuando el Gobierno acuerda entregárselo en los partidos a los barrabravas. Lamentablemente, el Gobierno son ellos. En ningún lugar del mundo eliminan el transporte público porque no hay seguridad. Los gobiernos serios la garantizan".

Otra voz peronista fue la de la senadora provincial Cecilia Juri, quien habló de "la falta de responsabilidad de Suárez y compañía. ¿Reprimir y cortar servicios básicos es lo único que se les ocurre?".

Marcelo Costa, ex funcionario de los gobiernos de Francisco Paco Pérez y Celso Jaque y actual síndico del Banco Nación, señaló: "Solo un Gobierno antipopular no quiere que el pueblo pueda disfrutar de la fiesta más hermosa, donde no existe la grieta. Van a cortar el servicio de colectivos para que los más humildes no puedan trasladarse para festejar en caso de ganar el domingo. ¡Son una vergüenza!".

festejos Argentina Peatonal.jpeg

Suarez pidió que los festejos se concentren en los barrios

El gobernador Rodolfo Suarez, cuando analizó los incidentes del martes lanzó un mensaje por redes sociales. Allí instó a que los festejos se hagan en las plazas de los barrios y los departamentos.

"A la alegría hay que canalizarla sanamente. Nosotros estamos muy felices con lo que está pasando con nuestro seleccionado, pero también nos haría feliz tener un pueblo que respete la seguridad de las personas y los bienes públicos que son de todos. Si dañamos un colectivo, significa que el lunes hay gente que no va a tener ese medio para ir a trabajar. Por eso a los festejos hay que hacerlos con alegría y con respeto", sumó este jueves Suarez.

