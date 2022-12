"A la alegría hay que canalizarla sanamente. Nosotros estamos muy felices con lo que está pasando con nuestro seleccionado, pero también nos haría feliz tener un pueblo que respete la seguridad de las personas y los bienes públicos que son de todos. Si dañamos un colectivo, significa que el lunes hay gente que no va a tener ese medio para ir a trabajar. Por eso a los festejos hay que hacerlos con alegría y con respeto", conminó Suarez.

festejos en mendoza mundial qatar 2022 2.jpg El mandatario recordó los disturbios de los festejos del pase de la selección de fútbol a la final del mundial de Qatar 2022, e insistió en que ahora se pueda festejar en las plazas de barrio con los vecinos y en paz.

El mandatario reiteró la invitación a festejar en las plazas barriales: "que es una linda manera de festejar con los vecinos, que lo que se haga se haga en paz y con alegría, más allá de cualquier resultado", instó, mientras que advirtió que ya es un logro de la selección de fútbol el hecho de haber llegado a la final de Qatar.

►TE PUEDE INTERESAR: Final del Mundial de Qatar: el Gobierno de Mendoza implementará "zonas de exclusión" y cortes del servicio de micro

¿Un presidente en la final del mundial en Qatar es mufa?

En medio de la conferencia, se le consultó a Suarez sobre su mirada de la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández viaje a presenciar la final del mundial de Qatar 2022, a donde lo invitó su par de Francia, Emmanuel Macrón.

"Los que nos dedicamos a la función pública no queremos ir a estos eventos, porque si llegamos a perder nos van a decir que somos mufa. Pero a mi me parece, yo veo el caso de Macrón o de otros países, que pueden asistir. Porque si hay un tema que nos une a los argentinos es el fútbol, aquí no hay grieta, aquí tenemos todos la misma camiseta. A mi si tuviera que ir no me parece mal, pero es una decisión personal", opinó Suarez.

Tras la invitación del presidente francés, y pese a que la vocera del Gobierno dijo que "no había una decisión tomada" sobre el posible viaje de Fernández a Qatar, desde el gobierno nacional se encargaron de difundir que estaba descartada esa opción.

►TE PUEDE INTERESAR: Fotos y videos: los disturbios post partido del Mundial que dejaron micros destrozados

"Hemos dado los debates estructurales de Mendoza"

A poco de haber cumplido tres años de gestión, Suarez se permitió hacer un resumido balance de su gobierno. Previo a aclarar que no iba a usar de excusa al Covid 19 y sus efectos, remarcó que nadie puede negar que la pandemia, la crisis económica más importante de los últimos años y un gobierno nacional de un signo político diverso al suyo afectaron su gestión.

Sin embargo, el mandatario aseguró: "Hemos dado los debates estructurales que hay que dar en Mendoza. Primero la reforma institucional. Antes de que yo asumiera lo que más se decía entre los empresarios y políticos era que había que ampliar la matriz productiva de Mendoza. Nosotros hicimos un intento muy importante, como lo estamos haciendo ahora con este programa Mendoza Futura. Hemos dado los debates de Educación, por eso vamos a tener una ley de alfabetización que la están copiando en el resto del país".

Develando que uno de sus desvelos, como contó Diario UNO, es reactivar algún proyecto minero antes de que termine su gestión, Suarez también remarcó que en breve se podrá saber qué potencial tiene Vaca Muerta. "Tenemos lo de Potasio, que sirve para el alimento y lo que requiere el mundo es alimento y proteínas y nosotros podemos aportarlo, estamos con Cerro Amarillo y con Hierro Indio, nos queda un año muy intenso", se entusiasmó el gobernador.

►TE PUEDE INTERESAR: Habló la funcionaria de las amenazas en Malargüe: "No renuncio, ya sacamos a los que no servían"