El periodista Ricardo Montacuto la confrontó haciéndole escuchar precisamente ese tramo. La parte, dentro de los seis minutos que duró su mensaje, en la que se refiere al comportamiento de algunos miembros de la fuerza, y a quienes presuntamente han conseguido ascensos o logros a cambio de favores sexuales. Admitió ser la dueña de esos dichos.

“Sí. Es mi voz la que suena. Son mis palabras, y lo dije porque había personas infiltradas y a ellos me refería. Yo digo la verdad. Soy conocedora. No soy de hacerme amiga de todo el mundo ni quiero que haya personas que estén faltando el respeto o no cumpleindo con su trabajo. Por ejemplo, ausentándose de guardias”, lanzó.

Y en ese sentido, repitió un concepto que también fue importante en su audio: el de la vestimenta y presentación "inapropiadas", vinculado a las agentes que, según ella, “se quieren mostrar como divas” en pleno horario laboral. Eso a Contreras le parece absolutamente inadmisible: “Es sólo eso, que no me gusta que haya personas haciéndose las importantes, las divas”, repitió.

La ex policía y parapsicóloga no será sancionada por lo que pasó, según dijo. “¿Sancionada por qué? Estoy trabajando, como trabajan todos los del grupo. Además, mi gente me necesita y me apoya. Como dije, sacamos a los que no servían, que son los que quisieron difundir estas cosas, y quienes quedaron son de mucho valor”.

Su relación con el municipio y los que le “desean el mal” a Ojeda

Según explicaron a UNO desde la intendencia, la mujer sólo tiene un contrato desde el 1 de diciembre, y se dedica a “controlar la cortina forestal de Malargüe”. Admitieron haber visto que, en redes sociales, Contreras se autodefinía como “directora de Seguridad”, pero oficialmente desmintieron que ese sea su cargo. De hecho, el titular de Defensa Civil en la comuna sigue siendo el funcionario Víctor Andrade (a quien ella hace alusión en sus dichos: “¡Yo no soy Víctor Andrade!”, avisaba).

image.png La mujer participó en la búsqueda de dos mujeres desaparecidas en Mendoza: Abigaíl Carniel y Johana Chacón.

En el Sur aclararon que no la consideran funcionaria, sino una prestadora más. Ella misma se encargó de contar de qué se trata el servicio que brinda y ratificó que tiene que ver con la custodia de una zona arbolada: “Es un lugar que está abandonado desde hace muchísimos años. Se roban los árboles, entonces nosotros cuidamos eso y otras cosas más, como que la gente no se caiga a los pozos. También hay un canal con una corriente bastante intensa, a veces los niños se bañan ahí y es un peligro. Custodiamos que todo el mundo esté seguro”, explicó la mujer.

Por último, la médium dejó un anuncio inquietante: que hay personas que “le desean el mal” al intendente Juan Manuel Ojeda. “Lo sé porque una escucha cosas todo el tiempo. Incluso cuando uno va a un café, oye ciertas frases. En Malargüe todo se sabe, nos conocemos mucho. Y se escucha de todo”.

